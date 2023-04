Δύο έφηβοι κατηγορούνται για τους πυροβολισμούς σε πάρτι γενεθλίων στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ. Από τα πυρά των δραστών σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι και άλλοι 32 τραυματίστηκαν.

Ο Τάι Ρικ ΜακΚάλοου, 17 ετών και ο Τράβις ΜακΚάλοου, 16 ετών, συνελήφθησαν για το μακελειό του Μεγάλου Σαββάτου, 15 Απριλίου στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, σε αίθουσα χορού όπου μία 16χρονη γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Σε βάρος των δύο εφήβων ασκήθηκε δίωξη για τέσσερις ανθρωποκτονίες με ενδεχόμενο δόλο, ανέφερε ο αρχιφύλακας Τζέρεμι Μπάρκετ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Μην αμφιβάλετε. Εδώ είναι Αλαμπάμα και όταν τραβάτε όπλο και αρχίζετε να πυροβολείτε τον κόσμο, θα σας βάλουμε στη φυλακή. Κουραστήκαμε να πηγαίνουμε σε μητέρες και να πρέπει να τους πούμε ότι τα παιδιά τους δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι», είπε ο Μπάρκετ.

