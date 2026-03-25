Άλαν Ρίτσον: Ο γνωστός ηθοποιός χτύπησε άγρια τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του – Δείτε βίντεο

Στα βίντεο φαίνεται ο άνδρας να πετάγεται στον δρόμο, τη στιγμή που ο ηθοποιός πέρναγε με την μηχανή του με αποτέλεσμα να χάσει ισορροπία και να πέσει
Άλαν Ρίτσον: Ο γνωστός ηθοποιός χτύπησε άγρια τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του – Δείτε βίντεο

Αδιανόητο σκάνδαλο στο Τενεσί, με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Άλαν Ρίτσον ο οποίος πιάστηκε στα χέρια με τον γείτονά του. Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και καταγράφηκε σε βίντεο τα οποία ήδη έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας σοκ.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό, ο γνωστός από τη σειρά «Reacher», ηθοποιός, είχε βγει βόλτα με την μοτοσικλέτα του ενώ από πίσω του ακολουθούσαν τα παιδιά του με τις δικές του μηχανές. Τότε, ο γείτονάς του πετάχτηκε στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας τον Άλαν Ρίτσον να περάσει. Ως αποτέλεσμα ήταν ο γνωστός ηθοποιός να πέσει από την μηχανή.

«Έβαλες σε κίνδυνο την ασφάλειά μου!», ακούγεται να φωνάζει ο ηθοποιός που σηκώνεται στα πόδια του και του ζητά εξηγήσεις.

«Έτρεχες στη γειτονιά σαν τρελός» του απαντά ο γείτονας και ο Άλαν Ρίτσον ξεκινά να τον χτυπά.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο ηθοποιός να βαρά με μανία τον άνδρα που έχει πέσει στο πεζοδρόμιο ενώ παρακολουθούν τον ξυλοδαρμό τα παιδιά του ηθοποιού.

Αν και ο γείτονας του κατέληξε με τραύματα στο πρόσωπο, παραδέχθηκε λίγες ώρες μετά πως εκείνος ξεκίνησε τον καυγά καθώς τον έσπρωξε 2 φορές μέχρι ο ηθοποιός να αντιδράσει.

Κόσμος
