Άλαν Ρίτσον: Ο γνωστός ηθοποιός χτύπησε άγρια τον γείτονά του μπροστά στα παιδιά του – Δείτε βίντεο

Αδιανόητο σκάνδαλο στο Τενεσί, με πρωταγωνιστή τον γνωστό ηθοποιό Άλαν Ρίτσον ο οποίος πιάστηκε στα χέρια με τον γείτονά του. Ο άγριος ξυλοδαρμός έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και καταγράφηκε σε βίντεο τα οποία ήδη έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας σοκ.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό, ο γνωστός από τη σειρά «Reacher», ηθοποιός, είχε βγει βόλτα με την μοτοσικλέτα του ενώ από πίσω του ακολουθούσαν τα παιδιά του με τις δικές του μηχανές. Τότε, ο γείτονάς του πετάχτηκε στη μέση του δρόμου, εμποδίζοντας τον Άλαν Ρίτσον να περάσει. Ως αποτέλεσμα ήταν ο γνωστός ηθοποιός να πέσει από την μηχανή.

«Έβαλες σε κίνδυνο την ασφάλειά μου!», ακούγεται να φωνάζει ο ηθοποιός που σηκώνεται στα πόδια του και του ζητά εξηγήσεις.

Alan Ritchson will not face criminal charges following an altercation with his neighbor, as police determined his actions were in self-defense. pic.twitter.com/vLHzHyIxcU — Maxblizz.com (@Maxblizz) March 25, 2026

«Έτρεχες στη γειτονιά σαν τρελός» του απαντά ο γείτονας και ο Άλαν Ρίτσον ξεκινά να τον χτυπά.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο ηθοποιός να βαρά με μανία τον άνδρα που έχει πέσει στο πεζοδρόμιο ενώ παρακολουθούν τον ξυλοδαρμό τα παιδιά του ηθοποιού.

“Reacher” star Alan Ritchson might’ve thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

Αν και ο γείτονας του κατέληξε με τραύματα στο πρόσωπο, παραδέχθηκε λίγες ώρες μετά πως εκείνος ξεκίνησε τον καυγά καθώς τον έσπρωξε 2 φορές μέχρι ο ηθοποιός να αντιδράσει.