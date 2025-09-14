Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αλάσκα: Εμφανίστηκε νέο νησί από το λιώσιμο των πάγων – Ειδικοί προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες

Μελέτη ενημερώνει ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν από καταστροφικές πλημμύρες από το λιώσιμο των πάγων
αλασκα
Πάγος λιώνει στην Αλάσκα / AP Photo/Becky Bohrer

Με την δημιουργία ενός νησιού να χρειάζεται συνήθως αιώνες ή και χιλιετίες μετακινήσεων τεράστιων τεκτονικών πλακών, η κατάσταση φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει εξαιτίας την κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει πλέον όλες τις χώρες του κόσμου, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο. Το λιώσιμο των πάγων στην Αλάσκα πάντως είναι ένα φαινόμενο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών.

Η χερσαία έκταση των δύο τετραγωνικών μιλίων (περίπου 5 τ.χλμ.), γνωστή ως Prow Knob, ήταν παλαιότερα ενιαίο τμήμα του παγετώνα Alsek στην Αλάσκα. Ωστόσο, η NASA διαπίστωσε ότι πλέον περιβάλλεται πλήρως από νερό, αποκομμένη από τον πάγο, δημιουργώντας έτσι ένα νησί.

Ουσιαστικά, εικόνα που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat 8 τον Αύγουστο δείχνει ότι η Prow Knob έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με τον παγετώνα και σύμφωνα με το NASA Earth Observatory, η μετατροπή της σε νησί πιθανότατα συνέβη μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Η NASA αποδίδει την ταχεία αλλαγή στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται να έχουν αποσταθεροποιήσει τον παγετώνα.

Οι επιστήμονες βέβαια έχουν προειδοποιήσει πως το λιώσιμο των πάγων μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες.

Καθώς οι παγετώνες λιώνουν, τα νερά συγκεντρώνονται σε κοιλότητες που προηγουμένως καταλάμβαναν οι πάγοι, σχηματίζοντας τεράστιες λίμνες. Πολλές από αυτές συγκρατούνται μόνο από εύθραυστα φυσικά φράγματα από πέτρα και πάγο.

Αν αυτά υποχωρήσουν, ένα κύμα νερού και φερτών υλικών μπορεί να κυλήσει με ταχύτητες 30-100 χλμ/ώρα, καταστρέφοντας τα πάντα στην πορεία του.

Μια πρόσφατη μελέτη προειδοποιεί ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν από καταστροφικές πλημμύρες από λιώσιμο πάγων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Υποχώρηση για το CDU του Μερτς στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – Η ακροδεξιά AfD τριπλασιάζει την εκλογική της δύναμη
Η CDU παραμένει πρώτη δύναμη αλλά με απώλειες, το SPD καταρρέει, ενώ η AfD τριπλασιάζει το ποσοστό της στο πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο της Γερμανίας, το οποίο αποτελεί και τη βάση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ισραήλ: Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαιρετίζει μια συμμαχία «πιο ισχυρή από ποτέ» κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών ως έναν «πραγματικό φίλο», υπογραμμίζοντας τη στερεότητα του δεσμού ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέπτονται το Δυτικό Τείχος, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ
Newsit logo
Newsit logo