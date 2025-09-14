Αλάσκα: Εμφανίστηκε νέο νησί από το λιώσιμο των πάγων – Ειδικοί προειδοποιούν για καταστροφικές πλημμύρες

Με την δημιουργία ενός νησιού να χρειάζεται συνήθως αιώνες ή και χιλιετίες μετακινήσεων τεράστιων τεκτονικών πλακών, η κατάσταση φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει εξαιτίας την κλιματικής αλλαγής που επηρεάζει πλέον όλες τις χώρες του κόσμου, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο. Το λιώσιμο των πάγων στην Αλάσκα πάντως είναι ένα φαινόμενο που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των ειδικών.

Η χερσαία έκταση των δύο τετραγωνικών μιλίων (περίπου 5 τ.χλμ.), γνωστή ως Prow Knob, ήταν παλαιότερα ενιαίο τμήμα του παγετώνα Alsek στην Αλάσκα. Ωστόσο, η NASA διαπίστωσε ότι πλέον περιβάλλεται πλήρως από νερό, αποκομμένη από τον πάγο, δημιουργώντας έτσι ένα νησί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ουσιαστικά, εικόνα που τραβήχτηκε από τον δορυφόρο Landsat 8 τον Αύγουστο δείχνει ότι η Prow Knob έχει χάσει οποιαδήποτε επαφή με τον παγετώνα και σύμφωνα με το NASA Earth Observatory, η μετατροπή της σε νησί πιθανότατα συνέβη μεταξύ 13 Ιουλίου και 6 Αυγούστου.

Η NASA αποδίδει την ταχεία αλλαγή στην κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου φαίνεται να έχουν αποσταθεροποιήσει τον παγετώνα.

Οι επιστήμονες βέβαια έχουν προειδοποιήσει πως το λιώσιμο των πάγων μπορεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Retreating glaciers created a new Alaskan island – easy to see 40 years of change from space. https://t.co/vBp0bizikN @NASA pic.twitter.com/SWbhviQmlZ — Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) September 9, 2025

Καθώς οι παγετώνες λιώνουν, τα νερά συγκεντρώνονται σε κοιλότητες που προηγουμένως καταλάμβαναν οι πάγοι, σχηματίζοντας τεράστιες λίμνες. Πολλές από αυτές συγκρατούνται μόνο από εύθραυστα φυσικά φράγματα από πέτρα και πάγο.

Descubren nueva isla en #Alaska tras deshielo de glaciares



El acelerado retroceso de los glaciares que se ubican en la zona dejó al descubierto un hallazgo geológico inesperado.



La #NASA pudo captar imágenes de una isla oculta por siglos bajo el hielo de #Alaska. pic.twitter.com/XUhbwRt2g7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 14, 2025

NASA’s Earth Observatory has announced that Alaska has a “brand new island” after a retreating glacier lost contact with the Prow Knob mountain landmass in Alsek Lake. https://t.co/U8Wcx1wOq5 — Live Science (@LiveScience) September 11, 2025

Αν αυτά υποχωρήσουν, ένα κύμα νερού και φερτών υλικών μπορεί να κυλήσει με ταχύτητες 30-100 χλμ/ώρα, καταστρέφοντας τα πάντα στην πορεία του.

Μια πρόσφατη μελέτη προειδοποιεί ότι 10 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο κινδυνεύουν από καταστροφικές πλημμύρες από λιώσιμο πάγων.