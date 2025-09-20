Αλεξάντερ Στουμπ στον Guardian: Ετοιμότητα της Ευρώπης για πόλεμο με τη Ρωσία απαιτούν οι εγγυήσεις για την Ουκρανία

Ετοιμότητα για το ενδεχόμενο να γίνει πόλεμος με τη Ρωσία απαιτούν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία! Αυτό δήλωσε ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ σε συνέντευξή του στον βρετανικό «Guardian» το Σάββατο (20.09.2025).

Κινούμενος στο ίδιο κύματος ο Αλεξάντερ Στουμπ τονίζει μιλώντας στον «Guardian» ότι χρειάζεται ένα πειστικό μέσο αποτροπής και «αμερικανική υποστήριξη» σε περίπτωση μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

Ο Φινλανδός Πρόεδρος αναφέρει πως οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες συζητούνται από τη λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων», θα υποχρεώσουν τις ευρωπαϊκές χώρες που θα υπογράψουν, να πολεμήσουν τη Ρωσία, εάν η Μόσχα κινηθεί ξανά στρατιωτικά κατά του Κιέβου στο μέλλον.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην ουσία είναι ένα μέσο αποτροπής. Αυτό το αποτρεπτικό μέσο πρέπει να είναι πειστικό και, για να είναι πειστικό, πρέπει να είναι ισχυρό», δήλωσε ο Stubb στη συνέντευξή του, λίγο προτού αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Είπε ότι οι εγγυήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνο έπειτα από μία μελλοντική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, επιμένοντας ωστόσο ότι η Μόσχα δεν θα έχει δικαίωμα βέτο ως προς τη μορφή τους.

«Η Ρωσία δεν έχει απολύτως κανένα λόγο στις κυριαρχικές αποφάσεις ενός ανεξάρτητου έθνους-κράτους… Συνεπώς, για μένα δεν αποτελεί θέμα το αν η Ρωσία θα συμφωνήσει ή όχι. Φυσικά δεν θα συμφωνήσει, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα», δήλωσε.

Οι στενές σχέσεις του Στουμπ με τον Τραμπ

Ο Alexander Stubb έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό παράγοντα στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις, δημιουργώντας στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ άλλων και μέσω της κοινής τους αγάπης για το γκολφ.

Η προσωπική αυτή σχέση έχει ως αποτέλεσμα η Φινλανδία, με πληθυσμό μόλις 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων, να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Ο Στουμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ εξακολουθούν να επικοινωνούν τακτικά, «μέσω τηλεφώνου και άλλων μέσων», και ότι αναμένει να πραγματοποιήσουν νέα διμερή συνάντηση αυτή την εβδομάδα.