Αλεξέι Ναβάλνι: Ο Πούτιν προσπαθεί να τον «εξαφανίσει» πλήρως

Θύελλα διαμαρτυριών έχει προκαλέσει στη Ρωσία αλλά και σε όλο τον κόσμο ο θάνατος του 47χρονου Αλεξέι Ναβάλνι του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Όπως μεταδίδει το BBC οι αρχές σε όλη την Ρωσία προχωρούν σε επιχειρήσεις για να εξαφανίσουν από δρόμους και πλατείες κάθε τι που μπορεί να αποτίει φόρο τιμής στον Αλεξέι Ναβάλνι.

Οι αρχές έχουν εντολή να μην επιτρέπουν λουλούδια, σημειώματα αλλά και ειρηνικούς διαδηλωτές που έδειχναν αυθόρμητα την θλίψη τους σε δημόσια θέα.

If this doesn't show Putin had #Navalny murdered, what honestly could? What humanity has a man who abhors courage and selflessness and won't even allow others to mourn when he snatches that away? Our world is in a very dangerous place.

Στην Μόσχα σε ένα βίντεο απεικονίζονται άνδρες με κουκούλες να μαζεύουν από το μνημείο Σολοβέτσκι δεκάδες αντικείμενα φωτογραφίες και λουλούδια που άφησαν πολίτες στη μνήμη του Ναβάλνι. Το συγκεκριμένο μνημείο έχει φτιαχτεί στη μνήμη των θυμάτων που διώχθηκαν στην εποχή του Στάλιν. Η περιοχή πλέον έχει αποκλειστεί από την αστυνομία.

Tragisk å se ukjente menn i sivil fjerne blomster som folk i Moskva har lagt ned for å minnes #Navalny på samme sted som opposisjonspolitiker #BorisNemtsov ble skutt og drept i februar 2015.

Little Putin's scared of flower power. Russian Police detain mourners laying flowers for #Navalny in St Petersburg. Putin's terrified of any public show of displeasure against him. He knows he must suppress decent before it grows.

Γαρύφαλα και τριαντάφυλλα, φωτογραφίες και σημειώματα είχαν αφήσει πολίτες και σε ένα άλλο μνημείο στην Αγία Πετρούπολη. Τα εξαφάνισαν….

Και μια γυναίκα που επιβίωσε από την πολιορκία του Λένινγκραντ να φωνάζει στους αστυνομικούς ότι δεν τους φοβάται αλλά και ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να την σκοτώσουν.

“I’m not afraid! They can only kill me! — a pensioner who survived the siege of Leningrad spoke out at a rally in memory of Alexei Navalny

"I'm not afraid! They can only kill me! — a pensioner who survived the siege of Leningrad spoke out at a rally in memory of Alexei Navalny

Επίσης, άνδρες με πολιτικά και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους απομάκρυναν από γέφυρα κοντά στο Κρεμλίνο όσα είχαν αφήσει πολίτες στη μνήμη του Ναβάλνι. Το σημείο αυτό έχει την δική του ιστορία καθώς εκεί είχε δολοφονηθεί ο επίσης δημοφιλής πολιτικός της αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσοφ το 2015.

Ήδη στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα έχουν συλληφθεί πάνω από 100 άτομα.

Η είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι μπορεί να κάνει από χθες (16/02/2024) το γύρο του κόσμου αλλά στην ρωσική τηλεόραση και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων μεταδόθηκε στα ψιλά και για μόνο 28 δευτερόλεπτα.

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα – και μάλλον ούτε θα μάθουμε ποτέ – τι συνέβη στην φυλακή «Πολικός Λύκος» στον αρκτικό κύκλο που είχε μεταφερθεί ο Ναβάλνι.

Η επίσημη εκδοχή αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Πούτιν έχασε τις αισθήσεις του και πέθανε μετά από σύντομο περπάτημα…