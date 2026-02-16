Αλεξέι Ναβάλνι: Το Κρεμλίνο «απορρίπτει κατηγορηματικά» το πόρισμα για τον θάνατό του με δηλητήριο – Δικαιοσύνη ζητά η μητέρα του

Μετά την αποκάλυψη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας ότι η Ρωσία δολοφόνησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη, το Κρεμλίνο «απέρριψε κατηγορηματικά» τις «αβάσιμες κατηγορίες».

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή της Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε πριν από ακριβώς δύο χρόνια με σπάνιο και δυσεύρετο δηλητήριο στην σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Η μητέρα ζητά δικαιοσύνη για τον γιο της

Κατά τη δεύτερη επέτειο του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, η μητέρα του ζήτησε «δικαιοσύνη» για τον γιο της. «Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στην φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τάφο του στη Μόσχα.

«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε». «Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στην χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει».

«Έχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο το κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», είπε.

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, πολέμιου της διαφθοράς. Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στην φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.