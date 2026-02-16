Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αλεξέι Ναβάλνι: Το Κρεμλίνο «απορρίπτει κατηγορηματικά» το πόρισμα για τον θάνατό του με δηλητήριο – Δικαιοσύνη ζητά η μητέρα του

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο του και δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης
Αλεξέι Ναβάλνι
Αλεξέι Ναβάλνι / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Μετά την αποκάλυψη του Υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας ότι η Ρωσία δολοφόνησε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι με το δηλητήριο επιβατιδίνη, το Κρεμλίνο «απέρριψε κατηγορηματικά» τις «αβάσιμες κατηγορίες».

«Φυσικά, δεν αποδεχόμαστε αυτές τις κατηγορίες. Δεν συμφωνούμε. Τις θεωρούμε μεροληπτικές και αβάσιμες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αναφερόμενος στο πόρισμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από πέντε ευρωπαϊκές χώρες για τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι σε φυλακή της Ρωσίας.

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Βλαντίμιρ Πούτιν, δολοφονήθηκε πριν από ακριβώς δύο χρόνια με σπάνιο και δυσεύρετο δηλητήριο στην σωφρονιστική αποικία της Αρκτικής όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης.

Η μητέρα ζητά δικαιοσύνη για τον γιο της

Κατά τη δεύτερη επέτειο του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι, η μητέρα του ζήτησε «δικαιοσύνη» για τον γιο της. «Επιβεβαιώνει αυτό που ξέραμε από την αρχή. Ξέραμε ότι ο γιος μας δεν πέθανε απλώς στην φυλακή, δολοφονήθηκε», δήλωσε στους δημοσιογράφους από τον τάφο του στη Μόσχα.

«Δύο χρόνια έχουν περάσει και γνωρίζουμε πλέον από τι δηλητηριάστηκε. Πιστεύω ότι θα χρειαστεί κάποιος καιρός, αλλά τελικά θα ανακαλύψουμε ποιος το έκανε». «Φυσικά, θέλουμε αυτό να γίνει στην χώρα μας και η δικαιοσύνη να θριαμβεύσει».

«Έχω ήδη πει ότι εκείνοι που έδωσαν την εντολή αυτή είναι γνωστοί σε ολόκληρο το κόσμο. Απλώς το επαναλαμβάνω. Και θέλουμε να γίνουν γνωστοί όσοι συμμετείχαν», είπε.

Δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον τάφο του χαρισματικού ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, πολέμιου της διαφθοράς. Ο Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε στην φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 στα 47 του χρόνια υπό απροσδιόριστες συνθήκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
72
65
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επιβατιδίνη: Τι είναι και πώς δρα το δηλητήριο βατράχου που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι – 200 φορές ισχυρότερο από τη μορφίνη
Για «μεροληπτικές και αβάσιμες κατηγορίες» κάνει λόγο το Κρεμλίνο - Ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για εξαιρετικά ασυνήθιστη μέθοδο δηλητηρίασης ανθρώπου
Δηλητηριώδης βάτραχος
Στο εδώλιο ξανά ο Εκρέμ Ιμάμογλου για το «πλαστό» πτυχίο – «Θα τρέχουν σαν τα ποντίκια», λέει για τους Τούρκους δημοσιογράφους
Αναβλήθηκε για τις 6 Ιουλίου η δίκη του - Σκληρή κριτική στα τουρκικά ΜΜΕ, την κυβέρνηση και των δικαστών λέγοντας πως η προφυλάκισή του δεν αφορά το πτυχίο αλλά την υποψηφιότητά του στις προεδρικές εκλογές
Εκρέμ Ιμάμογλου
Στη δημοσιότητα όλα τα ονόματα που αναφέρονται στα έγγραφα Επστάιν – Ανάμεσά τους οι Κιμ Καρντάσιαν, Κερτ Κομπέιν και Ρόμπερτ ντε Νίρο
Η αναφορά των ονομάτων δεν σημαίνει απαραίτητα κάποια εμπλοκή στην υπόθεση καθώς θα μπορούσαν να είναι ακόμη και αναφορές σε δημοσιεύματα στους φακέλους της έρευνας
Τζέφρι Επστάιν
Newsit logo
Newsit logo