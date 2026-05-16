Γερμανία: Διαρροή χημικών σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη – Ένας νεκρός, πολλοί εργαζόμενοι σε νοσοκομεία

Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο
Photo by: Jonas Walzberg/picture-alliance/dpa/AP Images
Συναγερμός σήμανε στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026) μετά από τη διαρροή χημικών σε εγκαταστάσεις εργοστασίου.

Από τη διαρροή χημικών στη Νυρεμβέργη ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι 17 διακομίστηκαν σε νοσοκομείο. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε βιομηχανικό πάρκο της γερμανικής πόλης και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι βαυαρικές αρχές διαβεβαιώνουν πως δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, καθώς η διαρροή περιορίστηκε εγκαίρως στο κτίριο. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ποια ήταν η χημική ουσία που διέρρευσε, ούτε και τα αίτια της διαρροής.

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε πως στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες, ορισμένοι με φόρμες χημικής προστασίας, που απομάκρυναν δεκάδες εργαζόμενους από το κτίριο.

