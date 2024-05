Αλγερία: Τον απήγαγαν το 1998 και βρέθηκε ζωντανός 26 χρόνια μετά, μόλις 100 μέτρα από το σπίτι του

Η υπόθεση απαγωγής του Omar Bin Omran πριν από δυο και πλέον δεκαετίες από το σπίτι του στην Αλγερία, προκαλεί ανατριχίλα.

Η ιστορία απαγωγής του Omar επανήλθε στην επικαιρότητα καθώς βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 26χρόνια, και μάλιστα αυτό που σοκάρει είναι ότι εντοπίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κελάρι του σπιτιού του φερόμενου ως απαγωγέα του – μόλις 100 μέτρα από την κατοικία της οικογένειάς του, στην Αλγερία.

Ο Ομάρ Μπιν Ομράν διασώθηκε την Κυριακή (12.05.2024) από το σπίτι του επί χρόνια απαγωγέα του, αφού εξαφανίστηκε καθ’ οδόν προς την σχολή του πριν από περίπου 26 χρόνια, το 1998, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αλγερινών μέσων ενημέρωσης.

Ο 45χρονος σήμερα Ομάρ, βρέθηκε στο υπόγειο κάτω από το καλυμμένο με άχυρο πάτωμα του γείτονά του σαν κάποιου είδους μαντριού για πρόβατα, σύμφωνα με βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, που τον δείχνει να τα έχει χαμένα.

Ο απαγωγέας ένας 61χρονος άνδρας που ζούσε μόνος του, συνελήφθη, σύμφωνα με το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Djelfa.

Οι ερευνητές φέρεται να ειδοποιήθηκαν από την οικογένεια του θύματος, αφού ο αδελφός του υπόπτου υπέδειξε ότι ο αδελφός του εμπλέκεται στην απαγωγή σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη συνέχεια, η Εθνική Χωροφυλακή άνοιξε εκ νέου τον φάκελο της υπόθεσης και ερεύνησε το σπίτι του άνδρα μέχρι που ανακάλυψε μια καταπακτή κρυμμένη στο πάτωμα.

NEW: Man who disappeared 27 years ago at the age of 17, found alive 200 meters from his family’s home in a neighbor’s cellar.



Insane.



Omar Bin Omran of Algeria disappeared 27 years ago. He went missing in 1998 on his way to a vocational school.



A 61-year-old is in police… pic.twitter.com/idkvSCykmh