Κόσμος

Πιτ Χέγκσεθ: Κατακεραυνώνει τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ – «Έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα»

Προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη
Ο Πιτ Χέγκσεθ
Ο Πιτ Χέγκσεθ / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Από τη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται για τη διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, τα «πυρά» του έριξε κατά των Ευρωπαίων για την άμυνα ο Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, επανέλαβε το Σάββατο (30.05.2026) την επίθεση κατά των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προσάπτοντάς τους ότι «για υπερβολικά πολύ καιρό» αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους και καλώντας τους «να σταματήσουν τα κηρύγματα».

Κατά την ομιλία του στην διάσκεψη του Διαλόγου του Σάνγκρι-Λα, προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται «σημαντικές αποφάσεις» σχετικά με την ασφάλειας στην Ευρώπη.

Εγκωμίασε τις ασιατικές χώρες που θεωρεί ότι «έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μία βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι οι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκλιση εθνικών συμφερόντων».

«Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα».

Επαναλαμβάνοντας τις πολύ επικριτικές θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στους Ευρωπαίους, ο Χέγκσεθ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές χώρες ότι είχαν υιοθετήσει για μεγάλο διάστημα «μία κούφια γκλομπαλιστική ρητορική στο θέμα μίας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες την ώρα που οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες άνοιγαν διάπλατα τα σύνορά τους και άδειαζαν τους στρατούς τους από περιεχόμενο».

«Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα», είπε. «Επί μακρόν, οι προσκλήσεις προς τους ευρωπαίους συμμάχους μας για να δαπανήσουν περισσότερα για την άμυνά τους έμειναν νεκρό γράμμα. Εν τέλει αρχίζουν να αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί από τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερα βάρη ως προς την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εχει ασκήσει πιέσεις, και αποσπάσει τελικά την δέσμευση, για την αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των αμυντικών δαπανών των νατοϊκών χωρών και έχει την πρόθεση να μειώσει την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα βάρυνε τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της άρνησης των ευρωπαϊκών χωρών να υποστηρίξουν τον Τραμπ στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, χωρίς την παραμικρή διιαβούλευση ή ενημέρωση, κατά του Ιράν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
365
77
77
67
48
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
NBC: Το Ιράν μπορεί να χρησιμοποίησε κινεζικό πύραυλο για να καταρρίψει το αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο
Η χρήση όπλων που κατασκευάζονται στην Κίνα από το Ιράν περιπλέκει τη σχέση των Αμερικανών με το Πεκίνο σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της σύγκρουσης
Αεροσκάφος F-15
Βίντεο με την πτώση της ισπανικής σημαία στην παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ισπανία - Η αντίδραση του βασιλιά Φελίπε
Η στιγμή προκάλεσε έκπληξη στο κοινό με πρώτο από όλους τον βασιλιά Φελίπε, στον οποίο είχαν εστιάσει οι κάμερες ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο οποίος προέδρευε της τελετής
Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo