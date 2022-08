Τις τελευταίες δύο ημέρες η Αλγερία είχε τυλιχτεί στις φλόγες, με τις πυρκαγιές στα βορειοανατολικά να προκαλούν τον θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων. Σύμφωνα με δηλώσεις του αξιωματούχου της Πολιτικής Προστασίας, οι πυρκαγιές τέθηκαν τελικά σήμερα (19.08.20022) υπό έλεγχο.

«Όλες οι πυρκαγιές έχουν τεθεί πλήρως υπό έλεγχο», επεσήμανε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Αλγερίας, Φαρούκ Ασούρ που είναι και υποδιευθυντής Πληροφοριών και Στατιστικής της Πολιτικής Προστασίας.

Ο επίσημος, προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για 37 νεκρούς, ανάμεσά τους 30 άνθρωποι, εκ των οποίων 11 παιδιά και έξι γυναίκες, στην Ελ Ταρφ, κοντά στα σύνορα με την Τυνησία. Πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Σουκ Αχράς και δύο στη Σετίφ. Αλλά πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι υπάρχει ακόμη ένας νεκρός, ένας 72χρονος άνδρας στην Γκελμά.

Επί 48 ώρες περισσότεροι από 1.700 πυροσβέστες προσπαθούσαν να κατασβέσουν περισσότερες από 20 δασικές πυρκαγιές, από τις οποίες τραυματίστηκαν περίπου 200 άνθρωποι, κάποιοι σοβαρά.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε έρευνα για να καθορίσει αν κάποιες πυρκαγιές οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια.

Algeria: A massive wildfire broke out in Algeria in dense Urban Interface. The fire quickly burned over 6,000 acres in a residential region. 26 residents are feared to have lost their lives. Winds have been the driving factor in these fires. #wildfire #algeria #fire pic.twitter.com/liHobcZAtr