«Αλκατράζ με αλιγάτορες» τέλος: Τη διάλυσή του ζητά από τον Τραμπ δικαστήριο της Φλόριντα

Ακόμη ένα μπλόκο στα αντιμεταναστευτικά σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ, που έφτιαξε κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα, σε προστατευόμενη περιοχή όπου υπάρχουν πολλοί αλιγάτορες.

Το κέντρο κράτησης μεταναστών που ονομάστηκε «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στήθηκε τον περασμένο Ιούνιο σε εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο μέσα στα έλη Έβεργκλεϊντς στη Φλόριντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν το επισκέφτηκε, δεν μπορούσε να… κρύψει τη χαρά του για το γεγονός πως όσοι κρατούνταν εκεί, θα υπέφεραν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το λένε “Αλκατράζ με Αλιγάτορες”, κι αυτό είναι πολύ ταιριαστό. Κοίταξα έξω και σίγουρα δεν είναι μέρος που θα ήθελα να κάνω πεζοπορία σύντομα (…) Ξέρετε, τα φίδια είναι γρήγορα. Αλλά οι αλιγάτορες… Θα τους μάθουμε (σ.σ τους κρατούμενους) πώς να τρέχουν μακριά από αλιγάτορα, εντάξει; Αν αποδράσουν, πώς να τρέξουν: Μην τρέχετε ευθεία, να τρέχετε έτσι», είχε “αστειευτεί”, τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσιάζοντας στον κόσμο τη φυλακή για μετανάστες.

Τα σχέδιά του όμως βρίσκουν -ευτυχώς- εμπόδια. Δικαστήριο στη Φλόριντα, με απόφασή του την Πέμπτη (21.08.2025), απαγόρευσε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και στις πολιτειακές αρχές να οδηγήσουν άλλους μετανάστες στο «Αλκατράζ με αλιγάτορες» και επίσης να αποσύρουν εντός 60 ημερών διάφορα είδη εξοπλισμού, ενόψει του οριστικού κλεισίματός του.

Αμέσως μετά την απόφαση, οι αρχές στη Φλόριντα ανακοίνωσαν πως άσκησαν έφεση. Στο κέντρο κράτησης στη Φλόριντα προβλεπόταν να υπάρχουν 3.000 θέσεις, με βάση δηλώσεις της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο η δημιουργία του κέντρου αυτού πυροδότησε οργή από πλευράς τόσο οργανώσεων υπεράσπισης του περιβάλλοντος –τα Έβεργκλεϊντς είναι προστατευόμενη περιοχή– όσο και από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η απόφαση της δικαστή Κάθλιν Ουίλιαμς ακολούθησε διαδικασία με πρωτοβουλία δυο οικολογικών οργανώσεων –της Friends of the Everglades («Φίλοι των Έβεργκλεϊντς») και της Center for Biological Diversity («Κέντρο για τη Βιολογική Ποικιλότητα»)–, που θεωρούν πως το κέντρο κράτησης απειλεί το εύθραυστο οικοσύστημα των ελών γύρω του και κατασκευάστηκε χωρίς να υπάρξει προηγουμένως μελέτη περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Στις αρχές Αυγούστου, η ίδια δικαστής είχε διατάξει να ανασταλεί προσωρινά οποιοδήποτε νέο κατασκευαστικό έργο στο κέντρο.

Αυτή τη φορά, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και στην πολιτεία της Φλόριντας, όπου κυβερνά ο ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις, να αποσύρουν εντός 60 ημερών όλες τις περιφράξεις που έχουν τοποθετηθεί για να λειτουργήσει το κέντρο, τα συστήματα φωτισμού, τις γεννήτριες και τα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και υδάτων υπονόμων.

Ακόμη, απαγόρευσε να «μεταχθεί οποιοσδήποτε νέος κρατούμενος που δεν βρισκόταν εκεί όταν εκδόθηκε η διαταγή αυτή».

Το «Αλκατράζ με αλιγάτορες» έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σύμβολα της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ ως προς το μεταναστευτικό ζήτημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ονειρεύεται να ανοίξει ξανά και το… κανονικό Αλκατράζ, η φυλακή υψίστης ασφαλείας που βρίσκεται σε βράχο στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο.

Πολλοί μετανάστες που κρατήθηκαν στο «Αλκατράζ για Αλιγάτορες» κατήγγειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως οι συνθήκες που βρήκαν ήταν φρικτές.

«Ούτε ζώο δεν θα άντεχε να το μεταχειρίζονται έτσι. Είναι βασανιστήριο», είπε ο Λουίς Γκονσάλες, που μίλησε στο AFP τηλεφωνικά από το κέντρο, εξηγώντας πως μοιράζεται κελί το οποίο σπανίως καθαρίζεται με άλλους 30 ανθρώπους, με θερμοκρασίες καύσωνα τη μέρα και πολικές τη νύχτα και κουνούπια πανταχού παρόντα.