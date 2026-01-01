Αλλαγές στο BBC: Ξεκινά η διαδικασία αναθεώρησης της λειτουργίας του

Το 2026 σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης διαδικασίας για το BBC. Η θεσμική βάση λειτουργίας του οργανισμού, η Βασιλική Χάρτα (Royal Charter), λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027 και, ήδη από τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενεργοποιείται ο κύκλος αναθεώρησης που θα καθορίσει το μέλλον του.

Το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων και Αθλητισμού έχει δημοσιοποιήσει το πρώτο έγγραφο διαβούλευσης, την Πράσινη Βίβλο (Green Paper), ανοίγοντας επίσημα την πόρτα σε μια ευρεία συζήτηση σχετικά με το ύψος και το μοντέλο της χρηματοδότησης μέσω του τέλους τηλεοπτικής άδειας, την αποστολή δημόσιας υπηρεσίας του BBC, την ψηφιακή προσαρμογή του και τη θεσμική του ανεξαρτησία. Θα ακολουθήσει η Λευκή Βίβλος (White Paper) με τις προτάσεις πολιτικής που θα διαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο της νέας Χάρτας.

Στις 6 Ιανουαρίου η Βουλή των Κοινοτήτων ξεκινά συζήτηση με τις κυβερνητικές προτάσεις και την προοπτική της επόμενης ημέρας του BBC. Δεν πρόκειται για ψηφοφορία επί τελικού κειμένου, αλλά για την έναρξη της κοινοβουλευτικής φάσης που προηγείται της κατάθεσης ενός σχεδίου νέας Βασιλικής Χάρτας.

Για το BBC, έναν οργανισμό με σχεδόν έναν αιώνα κύρους και διεθνούς επιρροής, η αναθεώρηση αυτή δεν είναι τυπική διαδικασία. Είναι μια επανεξέταση ταυτότητας: από το αν το υφιστάμενο μοντέλο χρηματοδότησης παραμένει βιώσιμο, έως το κατά πόσο η δημόσια αποστολή του μπορεί να ανανεωθεί στην εποχή της συνδρομητικής τηλεόρασης και του ψηφιακού περιεχομένου.

Θα καθορίσει αν ο οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ή αν οδηγείται σε ένα νέο, ίσως διαφορετικό θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο.

Το 2026 σηματοδοτεί το σημείο καμπής που θα δείξει αν και πώς το BBC θα διατηρήσει τον ιστορικό του ρόλο στον 21ο αιώνα.

Η επαναξέταση γίνεται σε μία περίοδο κατά την οποία το BBC αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις που εμπλέκουν τόσο την αξιοπιστία του όσο και διεθνείς νομικές διαμάχες.

Καθώς διεξάγεται η αναθεώρηση της Βασιλικής Χάρτας, ο οργανισμός έχει βρεθεί στο επίκεντρο εσωτερικής κρίσης λόγω επικρίσεων για λάθη κάλυψης και για παραπλανητικές επεξεργασίες ειδήσεων που οδήγησαν σε παραιτήσεις υψηλόβαθμων στελεχών και σε αμφισβήτηση της αμεροληψίας του στη δημόσια σφαίρα.

Σε αυτό το κλίμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του BBC, διεκδικώντας αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κατηγορία ότι ένα ντοκιμαντέρ του δικτύου παρουσίασε αποσπάσματα ομιλίας του με τρόπο που τον δυσφήμισε, ανοίγοντας έτσι ένα διεθνές νομικό μέτωπο που προσθέτει περαιτέρω πίεση στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.