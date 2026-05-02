Η παλιάς κοπής μεγαλοπρέπεια της Μελάνια Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος που την έκανε να γελάσει αληθινά

Σε μια εποχή όπου οι σύζυγοι των πολιτικών και αρχηγών κρατών καλούνται να είναι διαρκώς παρούσες, εξωστρεφείς και πρόθυμες να κερδίσουν τη συμπάθεια του κοινού, η Μελάνια Τραμπ επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Και ακριβώς αυτή η επιλογή είναι που της χαρίζει μια σπάνια, σχεδόν παλιάς κοπής, μεγαλοπρέπεια. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος κατάφερε να αποσπάσει το πιο αληθινό της χαμόγελο – σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του διπλωματικού ρεσιτάλ του μονάρχη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια κάπως αμήχανη – φωτογραφία από την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κρατά ένα έντομο – λέγεται πως ήταν μια νεκρή σφήκα – και να το δείχνει στον βασιλιά, λέγοντας: «Δεν είναι ενδιαφέρον;». Ο Κάρολος, όπως και η Καμίλα, δείχνουν εμφανώς αμήχανοι. Δίπλα τους, η Μελάνια Τραμπ. Το βλέμμα της αποκαλύπτει μια γνώριμη έκφραση: ευγενική, προσποιητά ενθουσιασμένη, αφοσιωμένη.

Είναι το βλέμμα που υιοθετεί κανείς όταν ακούει με ενδιαφέρον κάτι που στην πραγματικότητα δεν τον συναρπάζει ιδιαίτερα. Κι όμως, πίσω από αυτή την επιφανειακή ευγένεια κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η αντίδρασή της φανερώνει μια γυναίκα που λειτουργεί σαν λέαινα για την οικογένειά της.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Μελάνια προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση, ζητώντας την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC, εξαιτίας ενός αστείου που έκανε για εκείνη και τον σύζυγό της πριν από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το δείπνο αυτό, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ένας ένοπλος κατάφερε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας και να μπει στον χώρο όπου βρισκόταν το προεδρικό ζεύγος.

Στο σκετς του, ο Κίμελ φαντάστηκε ότι παρουσίαζε την εκδήλωση και απευθυνόμενος στην «παρούσα» Πρώτη Κυρία είπε: «Φυσικά, η Μελάνια είναι εδώ. Τόσο όμορφη», για να προσθέσει: «Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα». Το σχόλιο ήταν ένας σαφής υπαινιγμός για την ηλικία ή την υγεία του Τραμπ.

Η ίδια δεν το βρήκε καθόλου αστείο.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια λίγο πριν απομακρυνθούν από την αίθουσα / REUTERS/Jonathan Ernst

Μέσω της πλατφόρμας X, η Μελάνια αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας πως «μονολόγοι που αφορούν την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία», χαρακτηρίζοντας τα λόγια του «διαβρωτικά» και καλώντας το τηλεοπτικό δίκτυο να αναλάβει δράση.

Η Μελάνια Τραμπ έχει δεχθεί συχνά κριτική για την επιλογή της να παραμένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας της ως Πρώτη Κυρία. Ωστόσο, έχει σημασία να δει κανείς πότε επιλέγει να μιλήσει. Τον τελευταίο χρόνο, οι δημόσιες παρεμβάσεις της ήταν ελάχιστες – και σχεδόν πάντα αφορούσαν τον σύζυγο και τον γιο της.

Την περασμένη άνοιξη, για παράδειγμα, διέψευσε κατηγορηματικά φήμες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε έρθει σε σύγκρουση με το Χάρβαρντ επειδή ο γιος τους, Μπάρον, είχε υποβάλει αίτηση και απορρίφθηκε. Μέσω εκπροσώπου της, ξεκαθάρισε ότι «ο Μπάρον δεν υπέβαλε ποτέ αίτηση».

Η Μελάνια Τραμπ με ροζ φόρεμα στο δείπνο με τον Κάρολο
Η Μελάνια Τραμπ με ροζ φόρεμα στο δείπνο με τον Κάρολο / REUTERS/Evelyn Hockstein

Υπάρχει μια βαθιά αξιοπρέπεια στην άρνησή της να συμμετάσχει στο «παιχνίδι» της σύγχρονης Πρώτης Κυρίας. Εκεί όπου άλλες σύζυγοι πολιτικών αντιμετωπίζουν τον ρόλο τους σαν έναν διαρκή διαγωνισμό δημοφιλίας, η Μελάνια βλέπει τον Λευκό Οίκο σαν ένα φρούριο.

Δεν φαίνεται να την απασχολεί αν είναι συμπαθής ή αν κρίνεται αυστηρά. Το έχει δείξει άλλωστε και με την περίφημη εμφάνισή της με το τζάκετ που έγραφε «I really don’t care, do you?», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.


Ως μητέρα, την ενδιαφέρει να προστατεύσει τον γιο της από την αδιάκριτη ματιά της δημοσιότητας. Ως σύζυγος, να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια του άνδρα της.

Σε μια εποχή υπερβολικής έκθεσης και επιτηδευμένης «ευαισθησίας», η στάση της μοιάζει σχεδόν προκλητική. Είναι μια σιωπηλή άρνηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις ενός κοινού που, ίσως, ποτέ δεν την κατανόησε.

Ίσως τελικά να έχει καταλάβει κάτι απλό: πως ο μόνος τρόπος να κερδίσεις ένα στημένο παιχνίδι είναι να αρνηθείς να παίξεις με τους κανόνες του, σημειώνει η Telegraph.

Το φιλί της Μελάνια και του Καρόλου
Το φιλί της Μελάνια και του Καρόλου / Samir Hussein / Pool via REUTERS

Το χαμόγελο που κέρδισε ο Κάρολος

Η Μελάνια Τραμπ σπάνια γελάει δημοσίως - ακόμη πιο σπάνια χαμογελά. Κι όμως, ο βασιλιάς Κάρολος φαίνεται πως έχει τον δικό του τρόπο να σπάει τον πάγο.

Το τετραήμερο επίσημο ταξίδι του Καρόλου και της Καμίλα στις ΗΠΑ - τις οποίες αποχαιρέτησαν με το μήνυμα «Μέχρι την επόμενη φορά, God Bless America» - κυριάρχησε στον διεθνή Τύπο. Οι εικόνες από τον Λευκό Οίκο και από το χλιδάτο δείπνο με τους οικοδεσπότες Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια Τραμπ, έκαναν τον γύρο του κόσμου, με κάθε τους κίνηση και κάθε λέξη να αναλύονται εξονυχιστικά.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος Κρίστοφερ Γουίλσον, γράφοντας στην Telegraph, στέκεται σε μία συγκεκριμένη φωτογραφία: εκείνη που αποτυπώνει τον Κάρολο δίπλα στη Μελάνια, σε μια από τις ελάχιστες στιγμές που η Πρώτη Κυρία δείχνει να γελάει αληθινά.

Όπως επισημαίνει, οι τελετές και οι στέψεις έχουν τη σημασία τους, όμως η επιτυχημένη «επίθεση γοητείας» του βασιλιά στην Αμερική ίσως αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βασιλείας του.

Το ζεύγος Τραμπ
Το ζεύγος Τραμπ / Samir Hussein / Pool via REUTERS

Καμία εικόνα δεν αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα της επίσκεψης από εκείνη τη στιγμή όπου ο μονάρχης καταφέρνει να «μεταμορφώσει» τη Μελάνια Τραμπ. Από το γνώριμο, σχεδόν ανέκφραστο και παγωμένο πρόσωπο που παρουσιάζει συνήθως δημοσίως, περνά σε μια εικόνα ζεστασιάς και λάμψης.

Το «σιδερένιο» προσωπείο της μοιάζει να υποχωρεί, καθώς η φυσική γοητεία του Καρόλου λειτουργεί καταλυτικά.

Η επιδέξια διπλωματία του, συνδυασμένη με ένα τολμηρό και λεπτό χιούμορ απέναντι σε έναν απρόβλεπτο ηγέτη όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να αποδίδει. Σύμφωνα με τον Γουίλσον, η ανταπόκριση ήρθε μέσα από μια μικρή αλλά χαρακτηριστική κίνηση: ένα απαλό, σχεδόν παρατεταμένο άγγιγμα στο μανίκι - αρκετό για να προκαλέσει… ανατριχίλα στους αυστηρούς θιασώτες του βασιλικού πρωτοκόλλου.

Παρά τις ενστάσεις των πιο παραδοσιακών, ο ίδιος ο βασιλιάς έδειχνε να απολαμβάνει την αλληλεπίδραση με την Πρώτη Κυρία. Ήταν μια σπάνια στιγμή όπου, πέρα από τους κανόνες της εθιμοτυπίας, διαφάνηκε μια αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση.

Η γλώσσα του σώματος λέει συχνά περισσότερα από τις λέξεις: ο Κάρολος εμφανίζεται σίγουρος και προσιτός, ένας άνθρωπος που εμπνέει εμπιστοσύνη, ενώ η Μελάνια δείχνει να ανταποκρίνεται - σχεδόν ευγνώμων για αυτή τη δόση χιούμορ και χαλάρωσης.

Αυτή ίσως είναι και η πρώτη φορά που την βλέπουμε να γελάει φυσικά και αβίαστα. Ο Κάρολος κατάφερε αυτό που δεν κατάφερε ο Τραμπ ούτε με το αστείο για τον γάμο τους.


«Αγάπη μου δεν θα σπάσουμε το ρεκόρ 63 χρόνια γάμου» είπε ο αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στον γάμο των γοιών του, κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής υποδοχής του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στον Λευκό Οίκο. «Λυπάμαι, απλώς δεν θα γίνει έτσι. Θα τα πάμε καλά, αλλά όχι τόσο καλά, 63 χρόνια», της είπε και γύρισε να την κοιτάξει καθώς καθόταν πίσω του. Πίστευε, ήλπιζε, πως θα της φανεί αστείο και θα την κάνει να γελάσει.

Ακούγοντάς τον, η Μελάνια Τραμπ – κρυμμένη πίσω από το τεράστιο καπέλο – ίσα ίσα που έσκασε το χειλάκι της.

