Η παλιάς κοπής μεγαλοπρέπεια της Μελάνια Τραμπ και ο βασιλιάς Κάρολος που την έκανε να γελάσει αληθινά

Σε μια εποχή όπου οι σύζυγοι των πολιτικών και αρχηγών κρατών καλούνται να είναι διαρκώς παρούσες, εξωστρεφείς και πρόθυμες να κερδίσουν τη συμπάθεια του κοινού, η Μελάνια Τραμπ επιλέγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Και ακριβώς αυτή η επιλογή είναι που της χαρίζει μια σπάνια, σχεδόν παλιάς κοπής, μεγαλοπρέπεια. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κάρολος κατάφερε να αποσπάσει το πιο αληθινό της χαμόγελο – σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του διπλωματικού ρεσιτάλ του μονάρχη της Βρετανίας στις ΗΠΑ.

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί μια κάπως αμήχανη – φωτογραφία από την επίσημη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να κρατά ένα έντομο – λέγεται πως ήταν μια νεκρή σφήκα – και να το δείχνει στον βασιλιά, λέγοντας: «Δεν είναι ενδιαφέρον;». Ο Κάρολος, όπως και η Καμίλα, δείχνουν εμφανώς αμήχανοι. Δίπλα τους, η Μελάνια Τραμπ. Το βλέμμα της αποκαλύπτει μια γνώριμη έκφραση: ευγενική, προσποιητά ενθουσιασμένη, αφοσιωμένη.

Είναι το βλέμμα που υιοθετεί κανείς όταν ακούει με ενδιαφέρον κάτι που στην πραγματικότητα δεν τον συναρπάζει ιδιαίτερα. Κι όμως, πίσω από αυτή την επιφανειακή ευγένεια κρύβεται κάτι βαθύτερο. Η αντίδρασή της φανερώνει μια γυναίκα που λειτουργεί σαν λέαινα για την οικογένειά της.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Μελάνια προχώρησε σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση, ζητώντας την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC, εξαιτίας ενός αστείου που έκανε για εκείνη και τον σύζυγό της πριν από το δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Το δείπνο αυτό, ωστόσο, δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς ένας ένοπλος κατάφερε να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας και να μπει στον χώρο όπου βρισκόταν το προεδρικό ζεύγος.

Στο σκετς του, ο Κίμελ φαντάστηκε ότι παρουσίαζε την εκδήλωση και απευθυνόμενος στην «παρούσα» Πρώτη Κυρία είπε: «Φυσικά, η Μελάνια είναι εδώ. Τόσο όμορφη», για να προσθέσει: «Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα». Το σχόλιο ήταν ένας σαφής υπαινιγμός για την ηλικία ή την υγεία του Τραμπ.

Η ίδια δεν το βρήκε καθόλου αστείο.