Αλλαγή – σοκ στις ΗΠΑ: Οι άνδρες 18 – 25 ετών θα εγγράφονται αυτόματα για επιστράτευση από τον Δεκέμβριο

Οποιαδήποτε επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth speaks during a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., March 26, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Ο Πιτ Χέγκσεθ / Reuters

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε σημαντική αλλαγή στον τρόπο καταγραφής των πολιτών που θα μπορούσαν να κληθούν σε στρατιωτική υπηρεσία, καθώς από τον Δεκέμβριο θα τίθεται σε εφαρμογή η αυτόματη εγγραφή όλων των επιλέξιμων ανδρών ηλικίας 18 έως 25 ετών σε σχετικό κατάλογο επιστράτευσης.

Η ρύθμιση προτάθηκε από το Selective Service System, τον ομοσπονδιακό οργανισμό στις ΗΠΑ που διατηρεί τη βάση δεδομένων των Αμερικανών οι οποίοι θα μπορούσαν να υπηρετήσουν σε περίπτωση επιστράτευσης.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η αλλαγή αυτή «μεταφέρει την ευθύνη εγγραφής από τους ίδιους τους πολίτες στο κράτος», μέσω αξιοποίησης ομοσπονδιακών δεδομένων. Ωστόσο, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και αναμένεται η τελική έγκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε υποχρεωτική επιστράτευση στις ΗΠΑ ήταν τη δεκαετία του 1970, κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Βιετνάμ, μια περίοδος που άφησε βαθύ κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα στη χώρα.

Παρότι σήμερα δεν υφίσταται ενεργό σύστημα επιστράτευσης, οι άνδρες ηλικίας 18 έως 25 ετών εξακολουθούν να έχουν υποχρέωση εγγραφής στο σύστημα, σε περίπτωση που αυτό ενεργοποιηθεί στο μέλλον. Η νέα ρύθμιση, σύμφωνα με το Selective Service, αποσκοπεί κυρίως στην απλοποίηση της διαδικασίας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διοικητικής αναδιάρθρωσης.

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση εγγραφής μπορεί να επιφέρει αυστηρές κυρώσεις, όπως πρόστιμο έως 250.000 δολάρια, ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη, αλλά και αποκλεισμό από ομοσπονδιακά προγράμματα.

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο επιστροφής της υποχρεωτικής στράτευσης παραμένει στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέφυγε να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο σε πρόσφατη τηλεοπτική της εμφάνιση, τονίζοντας ότι «ο πρόεδρος δεν αφαιρεί επιλογές από το τραπέζι», αν και διευκρίνισε πως η επιστράτευση «δεν αποτελεί μέρος του τρέχοντος σχεδίου».

Η ανησυχία στην αμερικανική κοινωνία παραμένει έντονη, με δημοσκοπήσεις εδώ και δεκαετίες να καταγράφουν ισχυρή αντίθεση στην επιστράτευση – μια στάση που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία του πολέμου στο Βιετνάμ και στην προτίμηση ενός επαγγελματικού, εθελοντικού στρατού.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επαναφορά της υποχρεωτικής στράτευσης θα απαιτούσε την έγκριση του Κογκρέσου, μέσω τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
133
114
97
62
