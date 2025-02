Άλμπερτ Μπουρλά: Η αμήχανη στιγμή που τον αποδοκιμάζουν έντονα στον Λευκό Οίκο σε ομιλία του Τραμπ

Έντονες αποδοκιμασίες, γιουχαρίσματα και «κράξιμο» δέχτηκε χθες Πέμπτη (20.02.2025) ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά κατά την διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, προς τιμήν του Μήνα Μαύρης Ιστορίας, παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Την στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε στην δεξίωση και στους εκλεκτούς καλεσμένους, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Άλμπερτ Μπουρλά, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν «εξαιρετικό επιχειρηματία».

Ωστόσο, αρκετός κόσμος που συμμετείχε στην εκδήλωση αντέδρασε αμέσως και ξεκίνησε να αποδοκιμάζει τον CEO της Pfizer.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να υποστηρίξει κάπως τον Άλμπερτ Μπουρλά τονίζοντας ότι «είναι σπουδαίους άνθρωπος» όμως τα γιουχαρίσματα συνεχίστηκαν και σε ένα βαθμό εντάθηκαν.

Η αμηχανία και η «παγωμάρα» στο πρόσωπο του Άλμπερτ Μπουρλά αλλά και του Τραμπ ήταν εμφανείς και ο Τραμπ θέλησε να προχωρήσει την κουβέντα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σε ευχαριστώ Άλμπερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ».

Trump introduces head of Pfizer as a “great” businessman and is immediately met with boos from the crowd.



