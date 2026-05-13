Κόσμος

Ζελένσκι: Ουκρανία και Λιθουανία υπέγραψαν συμφωνία για drones – Στους 6 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα

«Δεν είναι τυχαίο που οι μαζικές ρωσικές επιδρομές των drones συνέπεσαν χρονικά με την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα» τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ουκρανικό drone κρούσης μεγάλης εμβέλειας τύπου FP-1
Ουκρανικό drone κρούσης μεγάλης εμβέλειας τύπου FP-1 / REUTERS / Valentyn Ogirenko
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον «800 drones» ενάντια στην Ουκρανία, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε σήμερα (13.05.2026) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι οι επιθέσεις με drones συνέπεσαν χρονικά με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συμπληρώνοντας πως ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

«Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθανε στην Κίνα για μια επίσκεψη από την οποία αναμένονται πολλά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επεσήμανε εξάλλου ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, καλώντας για άλλη μια φορά τους συμμάχους «να ασκήσουν πραγματική πίεση» στη Μόσχα προκειμένου να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε, με νέα ανάρτηση ότι Ουκρανία και Λιθουανία υπέγραψαν συμφωνία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ουκρανικού στρατού θα εργασθεί στη Λιθουανία για την ανάπτυξη των αναγκαίων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφάλεια… για να αντιμετωπισθούν οι σύγχρονες απειλές και να ενισχυθεί η ασφάλεια των χωρών μας και ολόκληρης της περιοχής» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και πρέπει να τις ξεπεράσουμε μαζί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, μετά την συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο στο Βουκουρέστι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
175
150
121
91
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Μάρκο Ρούμπιο φόρεσε τη φόρμα σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και φωτογραφήθηκε στο Air Force One
«Ο υπουργός Ρούμπιο φορώντας το Nike Tech ‘’Venezuela’’ στο Air Force One!», έγραψε σε ανάρτησή του στα social media ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Σεούνγκ, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία
Μάρκο Ρούμπιο με την ίδια φόρμα του Νικολάς Μαδούρο
Newsit logo
Newsit logo