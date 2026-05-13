Ζελένσκι: Ουκρανία και Λιθουανία υπέγραψαν συμφωνία για drones – Στους 6 οι νεκροί από τα ρωσικά πλήγματα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον «800 drones» ενάντια στην Ουκρανία, σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε σήμερα (13.05.2026) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπογράμμισε πως δεν θεωρεί τυχαίο το γεγονός ότι οι επιθέσεις με drones συνέπεσαν χρονικά με την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, συμπληρώνοντας πως ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι έξι νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

«Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις πιο μαζικές και παρατεταμένες ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφθανε στην Κίνα για μια επίσκεψη από την οποία αναμένονται πολλά», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

It certainly cannot be called a coincidence that one of the longest massive Russian attacks against Ukraine takes place precisely at the time when the President of the United States arrived for a visit to China – a visit from which much is expected. In this difficult geopolitical… pic.twitter.com/lggXvoAJtS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

Επεσήμανε εξάλλου ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ, καλώντας για άλλη μια φορά τους συμμάχους «να ασκήσουν πραγματική πίεση» στη Μόσχα προκειμένου να σταματήσει αυτές τις επιθέσεις.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αποκάλυψε, με νέα ανάρτηση ότι Ουκρανία και Λιθουανία υπέγραψαν συμφωνία στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Ομάδα εμπειρογνωμόνων του ουκρανικού στρατού θα εργασθεί στη Λιθουανία για την ανάπτυξη των αναγκαίων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφάλεια… για να αντιμετωπισθούν οι σύγχρονες απειλές και να ενισχυθεί η ασφάλεια των χωρών μας και ολόκληρης της περιοχής» πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

During my meeting with the President of Lithuania, @GitanasNauseda, we focused primarily on our defense cooperation and agreed to work together within the Drone Deal format: our countries now have such bilateral agreement. The agreement is intended to strengthen both our… pic.twitter.com/WlnJD8yslT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2026

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι κοινές και πρέπει να τις ξεπεράσουμε μαζί», υπογράμμισε ο Ζελένσκι, μετά την συνάντησή του με τον Λιθουανό πρόεδρο στο Βουκουρέστι.