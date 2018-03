Αλωνίζει ο Ερντογάν στα Βαλκάνια! Εξι συλλήψεις από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες στο Κόσοβο!

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Ραμούς Χαραντινάι δεν είχε γνώση της επιχείρησης και δεν ενημερώθηκε για την απέλαση των έξι Τούρκων. Τα τουρκικά ΜΜΕ περιγράφουν το περιστατικό ως ξεκάθαρη απαγωγή. Το υπουργείο Εσωτερικών του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι οι άδειες παραμονής των έξι ανακλήθηκαν αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu και οι έξι είναι υπο κράτηση από τις τουρκικές αρχές.

Οι έξι κατηγορούνται ότι είναι μέλη του δικτύου του Φετουλάχ Γκιουλέν και βοηθούσαν όσους θέλουν να διαφύγουν από την Τουρκία. «Δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις από τις τουρκικές αρχές τις τελευταίες εβδομάδες για να κλείσουμε τα σχολεία του Γκιουλέν στο έδαφός μας αλλά και για το προσωπικό τους», δήλωσε στο Reuters Κοσοβάρος αξιωματούχος. Οι αρχές του Κοσόβου ξεκαθάριζαν νωρίτερα ότι δεν πρόκειται να βάλουν λουκέτο στα σχολεία του Γκιουλέν που είναι στην χώρα.

Ο Χαραντινάι είπε ότι θα απαντήσει άμεσα στο περιστατικό. Μάλιστα έγραψε στην σελίδα του στο Facebook ότι θα «Κάποια από τα στοιχεία της συγκεκριμένης επιχείρησης δεν είναι ξεκάθαρα και δεν κατανοεί το επείγον της απέλασης». Πάντως οι έξι βρίσκονται ήδη στην Τουρκία…

Yasemine, the wife and Talha, 15-yr old teenager of abducted teacher Yusuf Karabina, were seen facing police brutality in #Kosovo before #Turkey's intelligence abducted him in defiance of national & international laws. pic.twitter.com/kFYy6x5qa0

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 29, 2018