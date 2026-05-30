Εξοργιστικό περιστατικό στην Πορτογαλία: Ποδηλάτης έπιασε γυναίκα από το λαιμό και της έριχνε μπουνιές στη μέση του δρόμου

Ένα πολύ άσχημο και θλιβερό περιστατικό βίας συνέβη κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας, όταν ένας ποδηλάτης επιτέθηκε σε 37χρονη γυναίκα οδηγό μετά από καυγά στο δρόμο.

Το βίντεο με την επίθεση του ποδηλάτη έχει κάνει το γύρο του κόσμου και έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με την αστυνομία της Πορτογαλίας να βρίσκεται σε αναζήτηση του δράστη, ο οποίος χτύπησε με κάθε τρόπο την άτυχη γυναίκα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Padrão da Légua τη Δευτέρα (25/05/26). Ο δράστης φαίνεται από το βίντεο ότι αρχικά έπιασε από το λαιμό τη γυναίκα που μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό της και στη συνέχεια την έσπρωξε στο έδαφος.

Δεν σταμάτησαν να της επιτίθεται, πιάνοντάς την από τα μαλλιά και ενώ βρισκόταν πεσμένη στο δρόμο την χτύπαγε με μπουνιές στο κεφάλι. Οι αυτόπτες μάρτυρες προσπάθησαν να παρέμβουν και τα κατάφεραν αφού γλίτωσαν τη γυναίκα από τα χέρια του μανιακού ποδηλάτη.

Η 37χρονη στην κατάθεσή της ανέφερε ότι ο δράστης είχε χτυπήσει τρεις φορές το αμάξι της και η ίδια βγήκε να του ζητήσει εξηγήσεις, όμως τελικά ο ποδηλάτης της φέρθηκε με ακόμα χειρότερο τρόπο και το επεισόδιο από λεκτικό εξελίχθηκε σε βίαιο. Η γυναίκα οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

Όπως είναι λογικό η 37χρονη υπέβαλε καταγγελία στη δημόσια αστυνομία, η οποία εξετάζει τα βίντεο για να ταυτοποιήσει το δράστη.