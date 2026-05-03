Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Αλβανία: Γιόρτασε τα 75α γενέθλια της Πολεμικής Αεροπορίας της με υπερπτήσεις ελληνικών F-16

Η ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα για την παρουσία των «γαλανόλευκων φτερών» που τυχαία αγνόησε η γειτονική μας χώρα
Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16
Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-16 / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Σε ιδιαίτερα γιορτινό κλίμα, η Αλβανία πραγματοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα μια λαμπρή τελετή για την συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυση της πολεμικής της αεροπορίας, στην οποία ωστόσο όχι αλβανικά, αλλά ελληνικά F-16 «έκλεψαν» τις εντυπώσεις, μαζί με ιταλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Όπως ανακοίνωσε εξάλλου και η ελληνική πρεσβεία στα Τίρανα, τα «γαλανόλευκα» F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήση για να τιμήσουν την Αλβανία, αφού από το 2009 η Πολεμική μας Αεροπορία – σε συνεργασία με την Ιταλία – έχει αναλάβει την αποστολή εναέριας αστυνόμευσης (Air Policing) του αλβανικού εναέριου χώρου.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην εκδήλωση για την 75η επέτειο της αλβανικής πολεμικής αεροπορίας, η ελληνική πρεσβεία εκπροσωπήθηκε από τον Ακόλουθο Άμυνας, Συνταγματάρχη Α. Ζαχείλα.

 

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Άμυνας της Αλβανίας, Μπλερίνα Αμπράζντα μίλησε για 75 χρόνια υπερηφάνειας, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της Αλβανίας, Μπαϊράμ Μπεγκάι και ο υπουργός Άμυνας Ερμάν Νούφι.

 

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι στην ανάρτηση της Αλβανίδας υφυπουργού άμυνας για την εκδήλωση, δεν γίνεται καμία ειδική αναφορά στην παρουσία ή την συνεισφορά της ελληνικής ή έστω της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, αφού μιλάνε γενικά και αόριστα για «νατοϊκές δυνάμεις».

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ένταξη της Αλβανίας στο NATO, αποφασίστηκε ότι Ελλάδα και Ιταλία θα προστατεύουν τους αλβανικούς αιθέρες, αφού η γειτονική μας χώρα δεν διαθέτει κανένα μαχητικό αεροσκάφος, μια συμμαχική αποστολή που Αθήνα και Ρώμη υλοποιούν από το 2018 και στο Μαυροβούνιο για τους ίδιους επιχειρησιακούς λόγους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
89
62
52
50
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η ατάκα του Τραμπ για «πειρατές» εξόργισε το Ιράν: Ετοιμαστείτε για ένα νεκροταφείο αεροπλανοφόρων και στρατευμάτων
Οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι οι μόνες επιλογές για τις ΗΠΑ είναι είτε μια «αδύναμη στρατιωτική επιχείρηση είτε μια μη συμφέρουσα συμφωνία»
Το αεροπλανοφόρο USS George Bush φτάνει στην Μέση Ανατολή
Κωνσταντινούπολη: Πεθερά σκότωσε τη νύφη της με δύο σφαίρες στο κεφάλι – «Καθάρισα την τιμή μου» φώναζε
Η 58χρονη πυροβόλησε τη νύφη της, βγήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της και φώναζε «σκότωσα τη νύφη μου, καθάρισα την τιμή μου» ενώ περίμενε τους αστυνομικούς καπνίζοντας τσιγάρο
ISTANBUL - MAY 01: Group of Turkish Policemen going in a street of Istanbul on May 01. 2024 in Turkey
Newsit logo
Newsit logo