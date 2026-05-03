ΗΠΑ: Στη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο για σύσφιξη σχέσεων με Τζόρτζια Μελόνι και Πάπα Λέοντα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πρόκειται να επισκεφθεί τη Ρώμη και το Βατικανό, στις 7 και 8 Μαΐου, σύμφωνα με την Corriere della Sera.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από πηγές του Βατικανού, σύμφωνα με τις οποίες ο Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί, την ερχόμενη Πέμπτη (07.05.2026) , με τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄και με τον πρωθυπουργό του Βατικανού, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

Την Παρασκευή (08.05.2026), όπως γράφει η εφημερίδα του Μιλάνου, θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και με τον υπουργό Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, ενώ είναι πιθανό να γίνει δεκτός και από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Όλα δείχνουν ότι η επίσκεψη αυτή του αρχηγού της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιηθεί για να γεφυρωθεί το χάσμα που δημιουργήθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Αγίας Έδρας, σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, όπως και σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η διάσταση απόψεων με την ιταλική κυβέρνηση, πάνω στο ίδιο πάντα θέμα.

Ο Πάπας Λέων είχε γίνει στόχος μίας πρωτοφανούς επίθεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ποντίφικα «αδύναμο» και είπε πως δεν πρέπει να μπλέκει με την πολιτική, μετά τα κηρύγματα του Λέοντα κατά του πολέμου στο Ιράν. Ο Πάπας απάντησε πως δεν θα σταματήσει ποτέ να λέει ελεύθερα τη γνώμη του.