Συναγερμός στο Τσερνόμπιλ: Drone επιτέθηκε σε εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας
Η «σαρκοφάγος» του πυρηνικού αντιδραστήρα 4 του πυρηνικού σταθμού Τσερνόμπιλ / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα (03.05.2026) ότι οι ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση με drone σε εργαστήριο του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, αλλά δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί.

Έπειτα, η Ρωσία ανέφερε ότι η λειτουργία του σταθμού συνεχίζεται κανονικά μετά την επίθεση του ουκρανικού drone, όπως ισχυρίστηκε, ωστόσο το περιστατικό έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο υπό ρωσική κατοχή πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία ενημέρωσε στη συνέχεια τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) ότι ένα drone έθεσε στο στόχαστρο το εργαστήριο ελέγχου εξωτερικής ραδιενέργειας του σταθμού.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και δεν είναι ακόμη γνωστό αν το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο εργαστήριο, που βρίσκεται έξω από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ.

Ομάδα του ΔΟΑΕ στις εγκαταστάσεις ζήτησε να έχει πρόσβαση στο εργαστήριο, δήλωσε ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, επαναλαμβάνοντας ότι οποιεσδήποτε επιθέσεις κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια.

