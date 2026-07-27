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Αλβανία: Βουλευτής άρπαξε απόρρητο έγγραφο και άρχισε να τρέχει – Τον κυνήγησε υπάλληλος και έπεσε από τις σκάλες

Ο Αλβανός πρωθυπουργός ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης
Αλβανία
Η υπάλληλος στην Αλβανία που έπεσε από τις σκάλες κυνηγώντας τον βουλευτή
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Χάος στο Κοινοβούλιο της Αλβανίας κατά την διάρκεια της συνεδρίασης για την έγκριση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ που αφορά τη χορήγηση δανείου για την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.

Πρωταγωνιστής ήταν ο βουλευτής του κόμματος «Mundësia», Άγκρον Σεχάι, ο οποίος άρπαξε αντίγραφο του σχεδίου της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Αλβανία και αποχώρησε τρέχοντας από την αίθουσα της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, το συγκεκριμένο έγγραφο περιείχε διαβαθμισμένες πληροφορίες και οι βουλευτές μπορούσαν να το μελετήσουν μόνο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, αφού προηγουμένως υπέγραφαν δήλωση εμπιστευτικότητας.

Η απομάκρυνση αντιγράφου δεν επιτρεπόταν. Στην προσπάθειά της να τον σταματήσει, μία υπάλληλος της Βουλής τον καταδίωξε στους διαδρόμους του κτιρίου.

Ωστόσο, καθώς έτρεχε στις σκάλες, έχασε την ισορροπία της και έπεσε, προκαλώντας ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της. Τελικά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του βουλευτή.

«Αυτός ο άνθρωπος που κλέβει ένα απόρρητο έγγραφο και τρέπεται σε φυγή είναι ένας ληστής που επιτίθεται σε όποιον βρεθεί στον δρόμο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε νέα ανάρτησή του πρόσθεσε ότι ο βουλευτής «προσπάθησε να το σκάσει όπως οι κλέφτες που μπαίνουν σε κοτέτσι για να κλέψουν κοτόπουλα, αποδεικνύοντας πως ο κλέφτης γεννιέται, δεν γίνεται». Ο Αλβανός πρωθυπουργός ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην υπάλληλο της Βουλής, η οποία απέφυγε τα χειρότερα.

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