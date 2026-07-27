Κόσμος

Ρουμανία: Εκτός λειτουργίας πυρηνικός αντιδραστήρας λόγω χαμηλής στάθμης στον Δούναβη

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 χρόνων η στάθμη του ποταμού
Δούναβης
Ο Δούναβης / Φωτογραφία Armin Weigel/picture-alliance / dpa / AP Images
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Η Ρουμανία θέτει προσωρινά εκτός λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, έναν από τους δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες της στον ποταμό Δούναβη, λόγω της σημαντικής υποχώρησης της στάθμης του νερού.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από την Τρίτη, με στόχο να αποφευχθούν πιθανά προβλήματα στα συστήματα ψύξης στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, καθώς η στάθμη του Δούναβη έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας της Ρουμανίας.

Η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Nuclearelectrica λειτουργεί δύο αντιδραστήρες ισχύος 706 μεγαβάτ ο καθένας, οι οποίοι καλύπτουν περίπου το 20% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ρουμανίας.

Το υπουργείο Ενέργειας ανέφερε ότι η μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να φτάσει τα 7.300 MW, ενώ η εγχώρια παραγωγή διαμορφώνεται περίπου στα 4.300 MW.

Το ενεργειακό έλλειμμα καλύπτεται μέσω εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από γειτονικές και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

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