Το Ιράν δημοσίευσε βίντεο με τίτλο «πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ» και «υποδεικνύει τις αδυναμίες» της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ

Ένα αποτρόπαιο βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιράν και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, περιγράφει λεπτομερώς το «πώς και πού» θα μπορούσε να δολοφονηθεί η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

Το βίντεο φέρεται να δημοσιεύτηκε από μέσο που στηρίζει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν, με στόχο να αποκαλύψει τις «αδυναμίες» της συζύγου του προέδρου των ΗΠΑ, σε μια πιθανή τρομοκρατική επίθεση ή δολοφονία κατά της Πρώτης Κυρίας. Παρά τον ισχυρισμό ότι αποκαλύπτει «αδυναμία», το πραγματικό περιεχόμενο του βίντεο χρησιμοποιεί πληροφορίες που είναι δημόσια γνωστές, όπως τα κωδικά ονόματα του Ντόναλντ Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα αναφέρεται επίσης ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της Πρώτης Κυρίας είναι η «αγάπη για τη μόδα» και οι συνήθειές της στο λιανικό εμπόριο. Στα πλάνα περιλαμβάνονται αεροφωτογραφίες, χάρτες και γραφικές ανακατασκευές, με τα μέρη που συχνάζει η Μελάνια Τραμπ Το μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τους IRGC έγραψε ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν στο βίντεο ελήφθησαν από «πολλά ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας».

Ο αφηγητής του βίντεο, το οποίο αναφέρθηκε στα δυτικά μέσα ενημέρωσης από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, δήλωσε: «Τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το βίντεο είναι αποτέλεσμα της εξαγωγής πληροφοριών από διάφορα ανώνυμα δίκτυα ασφαλείας και δορυφορικές εικόνες».

Ο αφηγητής συνεχίζει απειλώντας με ένα πιθανό σχέδιο δηλητηρίασης που θα πραγματοποιηθεί από «αγωνιστές της ελευθερίας», αναφέρει η US Express. Στο βίντεο μάλιστα, εξαπολύονται και απειλές κατά του τον γιο της Μελάνια και του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον. Το ανατριχιαστικό τελευταίο μήνυμα προειδοποιεί ότι ο 20χρονος «θα πρέπει να μας περιμένει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απειλή έρχεται καθώς η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ «δίνει λίγο χώρο στις συνομιλίες», δήλωσε στο Fox News ο Μάικ Βαλτς, πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

«Είχαμε τόσο το Ομάν όσο και το Ιράν, καθώς και αρκετούς άλλους διαπραγματευτές μας, σε επαφή σε κάθε επίπεδο, από τα πιο ανώτερα επίπεδα μέχρι και το τεχνικό επίπεδο, τις τελευταίες εβδομάδες και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες», ανέφερε.

Iran’s Tasnim News releases footage showing how to kill the First Lady showing locations she attends:



Where and how can Melania Trump be reached?



– The information used in this video, regarding Melania’s movements and the nature of the operations, comes from several anonymous… pic.twitter.com/C21JC6MyyA — World Source News (@Worldsource24) July 27, 2026

Οι ΗΠΑ έχουν αναστείλει τις επιθέσεις τους μετά την στόχευση παράκτιων περιοχών και υποδομών του Ιράν, σε μια κλιμάκωση σχεδόν δύο εβδομάδων που προκλήθηκε από τα πυρά του Ιράν σε πλοία που προσπαθούσαν να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, μια κρίσιμη πλωτή οδό για τις παγκόσμιες μεταφορές πετρελαίου.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει τις επιθέσεις τις τελευταίες δύο μέρες, το ίδιο έχει κάνει και το Ιράν, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του στην κρατική τηλεόραση του Ιράν την Κυριακή.

Τις τελευταίες ημέρες, η Τεχεράνη έχει αντεπιτεθεί εναντίον χωρών της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων σε μια βάση στην Ιορδανία και ένα στο Ιράκ.

Ένας από τους περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησε στο Associated Press τη Δευτέρα (27.07.2026) χαρακτήρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ως «σημαντική».

Είπε ότι οι μεσολαβητές συνεργάζονται με το Ιράν και το Ομάν για έναν μηχανισμό διαχείρισης της διέλευσης των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, ο οποίος ήταν η αφορμή για τον τελευταίο γύρο επιθέσεων και αντεπιθέσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη τη Δευτέρα ότι οι μεσολαβητές μετέφεραν μηνύματα, αλλά ότι δεν διεξάγονται άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Οι μεσολαβητές ενδέχεται να μας μεταφέρουν μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Αλλά προς το παρόν, δεν έχουμε διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπαγκάεϊ.

Είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι συνομιλιών μεταξύ του Ιράν και του Ομάν, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά των Στενών του Ορμούζ, την Παρασκευή και το Σάββατο σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της κυκλοφορίας των πλοίων μέσω της πλωτής οδού.

«Ο στόχος είναι το Ιράν και το Ομάν, ως τα δύο παράκτια κράτη, να αναπτύξουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω του Πορθμού του Ορμούζ, σεβόμενοι τα κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία και των δύο παράκτιων κρατών, καθώς και την ασφάλεια και τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν», τόνισε ο Μπαγκάεϊ.

Ωστόσο, είπε ότι «η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ δεν έχει αλλάξει» και ότι η πλωτή οδός παραμένει κλειστή.