Κόσμος

Η Αυστρία σχεδιάζει να γίνει 9 μήνες η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία

Η αυστριακή κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027
Αυστριακοί στρατιωτικοί
Αυστριακοί στρατιώτες / AP Photo/Ronald Zak
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Κατά 3 μήνες σχεδιάζει να αυξήσει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία η Αυστρία.

Ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα έχει διαβουλεύσεις με το ακροδεξιό Κόμμα Ελευθερίας (FPÖ) και τους Πράσινους, καθώς για να εγκριθεί η μεταρρύθμιση για την στρατιωτική θητεία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στη Βουλή της Αυστρίας.

Η αυστριακή κυβέρνηση εκτιμά πως το μέτρο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Οι συνθήκες ασφαλείας άλλαξαν ριζικά τα τελευταία χρόνια…

Το όνειρο διαρκούς ειρήνης στην Ευρώπη έγινε κομμάτια με τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ σε συνέντευξη Τύπου στο Σάλτσμπουργκ.

Σε αυτήν την παραδοσιακά ουδέτερη χώρα της κεντρικής Ευρώπης, η οποία δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οι ένοπλες δυνάμεις είναι επιφορτισμένες κυρίως με την παροχή βοήθειας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως π.χ. η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) ή με συνοριακές περιπολίες για τον εντοπισμό παράτυπων μεταναστών.

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