Αμαζόνιος: Βρήκαν ένα τεράστιο πράσινο ανακόντα μήκους 6 μέτρων – Είναι το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο

Ερευνητές στον Αμαζόνιο ανακάλυψαν το μεγαλύτερο είδος φιδιού στον κόσμο. Πρόκειται για ένα τεράστιο πράσινο ανακόντα, το μήκος του οποίου φτάνει τα 6,1 μέτρα!

Ειδικότερα, βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει το μήκους 6,1 μέτρων ανακόντα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου.

Στα ίδια βίντεο φαίνεται ένας από τους ερευνητές, ο Ολλανδός βιολόγος Φρικ Βονκ, να κολυμπάει δίπλα στο γιγάντιο πράσινο ανακόντα βάρους 200 κιλών.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό το είδος χωρίστηκε από τους κοντινότερους συγγενείς του πριν από 10 εκατομμύρια χρόνια, μολονότι εξακολουθεί να δείχνει σχεδόν ίδιο με αυτούς μέχρι σήμερα.

Μέχρι σήμερα θεωρείτο πως υπήρχε μόνον ένα είδος πράσινου ανακόντα στην άγρια φύση, το «Eunectes murinus», αλλά η επιστημονική επιθεώρηση «Diversity» αποκάλυψε τον Φεβρουάριο ότι το νέο «βόρειο πράσινο ανακόντα» ανήκει σε ένα διαφορετικό, νέο είδος, το «Eunectes akiyama».

«Αυτό που πήγαμε εκεί να κάνουμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα ανακόντα ως ένα είδος-δείκτη για το είδος της ζημιάς που προκαλείται από τις πετρελαιοκηλίδες που μαστίζουν την (περιοχή) Γιασούνι στον Ισημερινό, επειδή η εξόρυξη πετρελαίου είναι απολύτως εκτός ελέγχου», δήλωσε ο ερευνητής Μπράιαν Τζ. Φράι.

Δείτε βίντεο με τον Ολλανδό βιολόγο Φρικ Βονκ, να κολυμπάει δίπλα στον τεράστιο πράσινο ανακόντα:

