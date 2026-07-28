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Η Γερμανία απέλασε Αφγανό χωρίς ποινικό μητρώο, για πρώτη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία

Από την επανέναρξη των απελάσεων προς το Αφγανιστάν το 2024, η Γερμανία έχει απελάσει πάνω από 200 άτομα
Αστυνομία στη Γερμανία
Περιπολικά της αστυνομίας στη Γερμανία / REUTERS/Annegret Hilse φωτογραφία αρχείου
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Η Γερμανία απέλασε έναν Αφγανό υπήκοο που δεν είχε ποινικό μητρώο, για πρώτη φορά από τότε που οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία, δήλωσε σήμερα Τρίτη (28.7.26) ο υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας, ο Αφγανός απελάθηκε καθώς είχε εξαντλήσει τη διαδικασία αίτησης ασύλου.

Ο άνδρας είχε προσπαθήσει να εγκατασταθεί σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά διαπιστώθηκε ότι διέμενε εκεί παράνομα. Αφού μεταφέρθηκε πίσω στη Γερμανία, απελάθηκε στο Αφγανιστάν.

Ο συγκεκριμένος ήταν ένας από τους 31 Αφγανούς που απελάθηκαν αεροπορικώς σήμερα. Οι άλλοι 30 είχαν ποινικές καταδίκες.

Οι απελάσεις προς το Αφγανιστάν μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν το 2021 εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο αντιπαράθεσης, λόγω των ανησυχιών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και της μεταχείρισης των απελαθέντων.

Από την επανέναρξη των απελάσεων προς το Αφγανιστάν το 2024, η Γερμανία έχει απελάσει πάνω από 200 άτομα.

Σύμφωνα με την οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Διεθνής Αμνηστία, τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε μετά την απέλασή του.

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