Το Ιράν απειλεί με αποκλεισμό από τα Στενά του Ορμούζ όσους λάβουν δεσμευμένα περιουσιακά του στοιχεία

Νέες απειλές από το Ιράν με φόντο τα Στενά του Ορμούζ σε όσες χώρες ή εταιρείες δεχθούν να λάβουν δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα οποιαδήποτε εταιρεία ή χώρα λάβει δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ως αποζημίωση για τα πλοία της που υπέστησαν ζημιές δεν θα έχει το δικαίωμα να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα (28/07/2026) η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος της στρατιωτικής διοίκησης Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί απέρριψε την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόνλατν Τραμπ ότι πλοία που έχουν υποστεί ζημιές από το Ιράν στον Κόλπο θα αποζημιωθούν με την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών του στοιχείων.