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Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία: Οι σκέψεις μας με τους πληγέντες

Το δημόσιο μήνυμα και η αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος
Αλβέρτος του Μονακό
O Αλβέρτος του Μονακό / Riccardo Antimiani / Pool Photo via AP
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Ενώ η Γαλλία και η Ισπανία βρίσκονται σε έλεος των καταστροφικών πυρκαγιών και δυνάμεις από την Ελλάδα και άλλα μέρη του κόσμου έχουν πάει για να ενισχύσουν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό θέλησε να δηλώσει τη στήριξή του στις πληγούσες περιοχές.

Τόσο εκείνος όσο και η πριγκίπισσα Σαρλίν στέλνουν «βαθύτατα συλλυπητήρια» στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Γαλλία, Ισπανία και η Ηνωμένο Βασίλειο, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυροσβεστών.

«Καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές μαίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η πριγκίπισσα Σαρλίν εκφράζει μαζί μου τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε όλους τους πληγέντες.

Οι σκέψεις μας είναι με τις θλιμμένες οικογένειες, όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και όλες τις κοινότητες που κινητοποιήθηκαν για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης.

Επαινούμε το αξιοσημείωτο θάρρος των πυροσβεστών, των ομάδων διάσωσης και όλων όσων εργάζονται ακούραστα για την προστασία των ανθρώπων και τη διατήρηση των απειλούμενων περιοχών.

Αυτές οι πυρκαγιές επηρεάζουν επίσης πολύτιμους φυσικούς οικοτόπους και εύθραυστη βιοποικιλότητα. Είναι εν μέρει συνέπεια των σημαντικών διαταραχών που επηρεάζουν το κλίμα μας και, τώρα περισσότερο από ποτέ, απαιτούν θαρραλέες απαντήσεις. Η προστασία του περιβάλλοντός μας είναι ένα επείγον ζήτημα που πρέπει να μας ενώσει όλους.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, η αλληλεγγύη μας είναι με κάθε έναν από τους πληγέντες.

Αυτού υψηλότητας, πρίγκιπας Αλβέρτος Β’», έγραφε η ανακοίνωση της επίσημης σελίδας του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Σημειώνεται ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε εκτός ελέγχου σε πολλές περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας. Στη Γαλλία η περιοχή της Ζιρόντ πλήττεται περισσότερο, απειλώντας το Μπορντό, ενώ στην Ισπανία καίγονται κυρίως στις επαρχίες της Μαδρίτης, του Τολέδο και της Άβιλα.

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