Το ChatGPT μπορεί να δώσει οδηγίες για κατασκευή βιολογικών όπλων – Τι αποκαλύπτει η WSJ

Αναλυτικές οδηγίες για την παρασκευή βιολογικών όπλων και δηλητηρίων μπορεί να δώσει το ChatGPT, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας «Wall Street Journal», που αποκαλύπτει πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο «ψηφιακό σύμβουλο» για όσους σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν μαζικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Wall Street Journal», στις συνομιλίες με το ChatGPT που καταγράφηκαν το καλοκαίρι του 2025, ορισμένες απαντήσεις περιείχαν πληροφορίες για τη σύνθεση τοξινών και τη διασπορά παθογόνων, διατυπωμένες με κατανοητό και απλό τρόπο ακόμα και για κάποιον με βασικές γνώσεις βιολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ειδικούς που εξέτασαν τα αρχεία, ως «εξαιρετικά ανησυχητικές».

Η OpenAΙ φέρεται να απαγόρευσε την πρόσβαση στους λογαριασμούς που συνδέονταν με τις ύποπτες συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τις αμερικανικές Αρχές.

Όπως τονίζει στο δημοσίευμά της η αμερικανική εφημερίδα, η απόφαση αυτή δεν παραβίαζε την ομοσπονδιακή νομοθεσία στις ΗΠΑ, καθώς σήμερα δεν υφίσταται γενική υποχρέωση για τις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης να αναφέρουν στις Αρχές ερωτήματα χρηστών σχετικά με όπλα ή άλλες δυνητικά καταστροφικές ενέργειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η OpenAI δήλωσε στη Wall Street Journal ότι εκπαιδεύει τα μοντέλα της να απορρίπτουν αιτήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους και ότι πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους ασφαλείας πριν από κάθε νέα έκδοση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, ενημερώνει τις αρχές μόνο όταν διαπιστώνει «άμεσο και αξιόπιστο κίνδυνο» για τρίτους.

Η αυξανόμενη ικανότητα των μοντέλων AI να παρέχουν εξειδικευμένες επιστημονικές πληροφορίες έχει προκαλέσει ανησυχία τόσο στον Λευκό Οίκο όσο και στο Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήδη από την περίοδο της κυβέρνησης Μπάιντεν πραγματοποιούνταν συζητήσεις για τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργήσει ως «εγχειρίδιο» κατασκευής βιολογικών όπλων.

Η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται πλέον να εξετάζει αυστηρότερη εποπτεία των προηγμένων μοντέλων, ενώ το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου είχε πρόσφατα επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς σε δύο μοντέλα της Anthropic, μέχρι να διορθωθούν τρόποι παράκαμψης των δικλίδων ασφαλείας.

στο Κογκρέσο έχουν κατατεθεί διακομματικές προτάσεις νόμου που θα υποχρεώνουν τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές ενδείξεις για χρήστες που αναζητούν πληροφορίες σχετικές με όπλα μαζικής καταστροφής ή άλλες σοβαρές απειλές.