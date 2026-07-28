Σεισμός στην Ιαπωνία: Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι από τα 7,1 Ρίχτερ – Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και μεταφορές

Σκηνές απόλυτης καταστροφής εκτυλίσσονται στη νοτιοδυτική Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και τεράστιες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές.

Οι διασώστες στην Ιαπωνία, δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν εγκλωβισμένους από τον σεισμό, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων ισχυρών μετασεισμών, ενώ έχει επιβεβαιωθεί όπως φαίνεται και ο πρώτος θάνατος, ενός ανθρώπου που σκοτώθηκε από την κατάρρευση σπιτιού.

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Το μεγαλύτερο δράμα εκτυλίχθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall Kumamoto, όπου λίγη ώρα μετά τον σεισμό σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος του κτιρίου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν στα συντρίμμια.

Η κρατική τηλεόραση NHK μετέδωσε ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί», ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για «σημαντικό αριθμό» νεκρών μετά την κατάρρευση ορόφου του εμπορικού κέντρου.

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι κατέρρευσε τμήμα του δεύτερου ορόφου του Aeon Mall μετά την έκρηξη, εγκλωβίζοντας δεκάδες ανθρώπους στο εσωτερικό του κτιρίου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν 20 έως 30 εργαζομένους με τους οποίους έχει χαθεί κάθε επικοινωνία, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Ανυπολόγιστες ζημιές στο εμπορικό κέντρο / Kyodo/via REUTERS

Η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, που φιλοξενεί περίπου 200 καταστήματα, έχει διαλυθεί και διακρίνονται τα δοκάρια της οικοδομής ενώ συντρίμμια έχουν σκορπιστεί σε μεγάλη έκταση στο πάρκινγκ. Ένας εκπρόσωπος του Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν αμέσως μετά τον σεισμό και τα αίτια της έκρηξης που ακολούθησε παραμένουν ασαφή. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα να υπήρξε διαρροή αερίου.

Ο Καζούγια Τσουρουνάγκα είπε στο κανάλι TBS ότι πανικοβλήθηκε όταν σημειώθηκε η έκρηξη, την ώρα που μάζευε τα πιάτα που έσπασαν από τον σεισμό μέσα σε μια παμπ που απέχει περίπου 300 μέτρα από το Aeon. «Ήταν τεράστια. Ένα μεγάλο σύννεφο καπνού υψώθηκε και, επειδή ο άνεμος φυσούσε προς τα εδώ, ήταν σαν να έπεφτε επάνω μας ηφαιστειακή τέφρα», εξήγησε.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και σε βιομηχανική εγκατάσταση της περιοχής. Στο εργοστάσιο Yatsushiro Mill της Nippon Paper Industries κατέρρευσε καμινάδα, με αποτέλεσμα να αγνοούνται πολλοί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με το NHK, που επικαλείται την Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν αρκετούς ανθρώπους που βρίσκονταν στο εργοστάσιο την ώρα του σεισμού.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία της περιοχής βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ένα ακόμη νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί περίπου 40 τραυματίες, εκ των οποίων οι 10 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Νωρίτερα, άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα είχε αναφέρει περισσότερους από 50 τραυματίες, γεγονός που δείχνει ότι ο συνολικός αριθμός των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και επιβάτες τρένου υψηλής ταχύτητας, οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στους συρμούς τη στιγμή που σημειώθηκε ο ισχυρός σεισμός. Ταυτόχρονα, η κυκλοφορία του Kyushu Shinkansen και αρκετών τοπικών σιδηροδρομικών γραμμών έχει διακοπεί, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις οδικές μετακινήσεις.

Οι ζημιές δεν περιορίζονται μόνο στα κτίρια και τις μεταφορές. Πέρα από τις καταστροφές σε σπίτια, καταστήματα και επιχειρήσεις, ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές φθορές και στο ιστορικό κάστρο του Κουμαμότο, όπου τμήμα των τειχών κατέρρευσε.

Το συγκεκριμένο μνημείο είχε υποστεί μεγάλες ζημιές και από τον καταστροφικό σεισμό του 2016 και βρισκόταν ακόμη σε διαδικασία αποκατάστασης.

A few minutes ago: The stone walls of Kumamoto Castle collapsed following a magnitude 7.1 earthquake (地震 ) that struck 4 km southeast of Uki, Kumamoto Prefecture, Japan. pic.twitter.com/PwXwldRmIr — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 28, 2026

7.1 Magnitude Japan Earthquake Damages Historic Kumamoto Castle pic.twitter.com/18UzmQ71if — Firstpost (@firstpost) July 28, 2026

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας έχει κινητοποιήσει στρατό, πυροσβεστική και σωστικά συνεργεία, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις πάνω από τις πληγείσες περιοχές για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων και την εκτίμηση των ζημιών.

Another powerful video of massive magnitude earthquake struck near Kumamoto Japan 😢 pic.twitter.com/rdpfc0rj5k — Danny ❤️ (@Deetetrah) July 28, 2026

Inside Costco in Kumamoto, Japan, during today's M7.1 earthquake. Video from inside the warehouse shows shelves violently shaking, merchandise crashing to the floor and shoppers scrambling for safety as the quake rocked southern Japan. pic.twitter.com/ecVUymTWUA — CEO of CEO’s (@4evaflyA) July 28, 2026

«Βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση των υλικών ζημιών», είπε νωρίτερα η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι. Σε ορισμένες περιοχές διακόπηκε η ηλεκτροδότηση και ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ γέφυρες και δρόμοι υπέστησαν ζημιές και κάποια κτίρια γκρεμίστηκαν, εξήγησε.

Ο στρατός έχει κινητοποιήσει 3.600 μέλη του για τις επιχειρήσεις διάσωσης και σήκωσε 20 αεροπλάνα για να καταγράψουν από αέρος την έκταση της καταστροφής, είπε το υπουργείο Άμυνας.

«Η δόνηση ήταν αρκετά ισχυρή και με μεγάλη διάρκεια. Τρομοκρατήθηκα», παραδέχτηκε ο 35χρονος Τσιχάρου Χάρα, ο οποίος βρισκόταν για επαγγελματικούς λόγους στο Κουμαμότο. «Δεν έπεσε τίποτα στο πάτωμα, αλλά το κτίριο έτρεμε και φοβήθηκα ότι θα κατέρρεε. Όλοι πανικοβλήθηκαν», πρόσθεσε.

«Ήταν τόσο ισχυρός ο σεισμός που δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος», είπε ένας εργαζόμενος της NHK που βρισκόταν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα στις μονάδες παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της περιοχής. Περίπου 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα στην περιφέρεια Κουμαμότο, ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου Kyushu Electric Power, διευκρινίζοντας ότι οι τρεις πυρηνικοί αντιδραστήρες λειτουργούν κανονικά.

Ο ταϊβανέζικος κολοσσός ημιαγωγών TSMC, που άνοιξε ένα εργοστάσιο στο Κουμαμότο το 2024 και κατασκευάζει ένα δεύτερο στην ίδια περιοχή είπε ότι απομάκρυνε το προσωπικό του, για προληπτικούς λόγους. Εκκενώθηκαν επίσης τα εργοστάσια των εταιρειών Sony και Fujifilm, ενώ προσωρινά δεν θα λειτουργήσουν και οι εργοστασιακές μονάδες των εταιρειών Tokyo Electron και Honda.

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε κέντρα φιλοξενίας, καθώς οι ισχυροί μετασεισμοί συνεχίζουν να πλήττουν το νησί Κιούσου, όπου σημειώθηκε ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βοηθώντας στον εντοπισμό εγκλωβισμένων, την απομάκρυνση των κατοίκων από επικίνδυνα σημεία και την παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους.

Το Κουμαμότο επλήγη το 2016 από δυο καταστροφικούς σεισμούς: ο πρώτος ήταν μεγέθους 6,5 βαθμών και ο δεύτερος, δύο ημέρες αργότερα, 7,3. Συνολικά τότε σκοτώθηκαν 273 άνθρωποι και 2.800 τραυματίστηκαν.

Στις 25 Ιουνίου σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών έπληξε τη βόρεια Ιαπωνία, χωρίς να προκαλέσει θανάτους η σοβαρές ζημιές.

Οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυροί μετασεισμοί ενδέχεται να προκαλέσουν νέες καταρρεύσεις κτιρίων και κατολισθήσεις τις επόμενες ώρες.