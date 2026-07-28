«Άνευ προηγουμένου» πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Νέες εκκενώσεις – «Είμαστε σε πόλεμο» λέει ο δήμαρχος του Μαρσεπρίμ

Στο έλεος των καταστροφικών πυρκαγιών έχουν παραδοθεί εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα η Ισπανία και η Γαλλία. Ο δήμαρχος του Μαρσεπρίμ στην γαλλική πόλη Ζιρόντ, επεσήμανε ότι η «χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με έναν εχθρό» ζητώντας περισσότερους πόρους για τους πυροσβέστες που επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Οι αρχές της περιφέρειας αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό και από τουριστικά καταλύματα της κωμόπολης Λακανό στη Γαλλία, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση των γιγαντιαίων δασικών πυρκαγιών, οι οποίες σύμφωνα με τις αρχές σταθεροποιήθηκαν κατά την διάρκεια της νύχτας.

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Από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα.

Η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί και οι αναζωπυρώσεις της νύκτας «τέθηκαν υπό έλεγχο», όπως ανακοίνωσε η περιφέρεια της Ζιρόντ νωρίς το πρωί. Ωστόσο, η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στην Γαλλία δημιουργεί μεγάλες ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης.

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Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προβλέπει για σήμερα αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35°C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

🚨🇫🇷🔥 ALERTE INFO | Impressionnante reprise de feu à Lège-Cap-Ferret en ce début d’après-midi. Voici les images spectaculaires de l’incendie en cours. pic.twitter.com/ngrGVV2Chg — Novia News (@NoviaNewsGroup) July 28, 2026

Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα Τρίτη (28.07.2026) στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γαλλίας.

REUTERS/Florion Goga

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS).

REUTERS/Yves Herman

Croatian firefighting pilots have been deployed to France to help battle a huge wildfire spreading in the country's southwest.



About 220,000 people have already been evacuated in France, due to the fires which are the result of a blisteringly hot and dry summer in Western… pic.twitter.com/qcOXKmltZS — CGTN Europe (@CGTNEurope) July 28, 2026

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη κατάσταση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προτρέποντας τα πληρώματα πυροσβεστών να «παραμείνουν δυνατά» καθώς προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την «άνευ προηγουμένου» πυρκαγιά.

While we go about our daily lives, firefighters are currently battling wildfires in France, sometimes risking their lives.



Respect and immense gratitude to these heroes who are protecting residents, animals, and our landscapes. Our thoughts are with them. pic.twitter.com/MshpsaVLt9 — France Safety Travel (@francesafetytra) July 28, 2026

🇫🇷 An equestrian center in Biscarrosse, southwestern France, released its horses as wildfire approached



Staff gave the animals a chance to survive and opened the gates because smoke, heat, and the speed of the flames made trailer evacuation impossible.pic.twitter.com/fOjvpiGLdd — Visegrád 24 (@visegrad24) July 27, 2026

Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στην κοιλάδα της Αρκασόν, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί.

AP Photo/Emma Da Silva

Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.

Οκτώ πύρινα μέτωπα σε εξέλιξη στην Ισπανία

Οκτώ μεγάλες δασικές πυρκαγιές παραμένουν, προειδοποιεί ο Ισπανός πρωθυπουργός. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Πέδρο Σάντσεθ, επαίνεσε τις προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα, προτού εκδώσει προειδοποίηση για τις επόμενες ημέρες.

«Προς το παρόν, οκτώ μεγάλες δασικές πυρκαγιές παραμένουν ενεργές στην Ισπανία», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η αναμενόμενη αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες θα δυσχεράνει την κατάσβεση των υφιστάμενων πυρκαγιών και θα αυξήσει τον κίνδυνο νέων.

Περισσότεροι από 360.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους καθώς οι πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται σε Ισπανία και Γαλλία.

Νέα εντολή εκκένωσης που είχε δοθεί για 13 κοινότητες της περιοχής της Μαδρίτης και της γειτονικής Καστίλης και Λεόν που επλήγησαν από τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία της Ισπανίας, ήρθη σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το μέτρο ισχύει από τις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) και “σημαίνει ότι η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους μπορεί να ξεκινήσει”, διευκρίνισε το υπουργείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Spain Wildfire Crisis | Firefighters Fight Overnight To Contain Massive Madrid Blazes pic.twitter.com/lmeOQv0lco — NDTV World (@NDTVWorld) July 28, 2026

Σε σημείο ελέγχου της ισπανικής χωροφυλακής Guardia Civil ακριβώς πριν από την Τσαπινέρια, προς την κατεύθυνση της Νάβας ντελ Ρέι, δύο πόλεις που εκκενώθηκαν πλήρως πριν από μερικές ημέρες, ουρά αυτοκινήτων σχηματίστηκε γρήγορα μετά την ανακοίνωση των αρχών για το τέλος των περιορισμών, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στο σημείο.

Οι Ισπανοί πυροσβέστες σημειώνουν πρόοδο σήμερα στη μάχη τους κατά της πυρκαγιάς παρά την επίφοβη άφιξη νοτίου ανέμου, οι ριπές του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Περίπου 63.000 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους μπροστά στην προώθηση της πύρινης λαίλαπας, που έχει ήδη καταστρέψει 770.000 στρέμματα δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Los drones de la Guardia Civil captan el fuego a escasos metros de Sotillo de la Adrada, Ávila pic.twitter.com/wLjvtPO6oK — EL MUNDO (@elmundoes) July 28, 2026

Τουλάχιστον ένας άνδρας σκοτώθηκε στην Ισπανία και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 68 πυροσβεστών στη Γαλλία.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες σχολίασαν τον ιστορικό χαρακτήρα της πυρκαγιάς, με την περιφερειακή πρόεδρο της Μαδρίτης, Ιζαμπέλ Ντίαζ Αγιούσο, να την περιγράφει ως «τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία της περιοχής».