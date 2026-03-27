Αμερικανικά ρομποτικά ταχύπλοα κάνουν περιπολίες στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία απέδειξε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καταστρέφοντας τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας
Για πρώτη φορά το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη περιπολούν τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.

Πρόκειται για το GARC, ένα αυτόνομο ταχύπλοο 5 μέτρων, που έχει καταγράψει πάνω από 450 ώρες και 2.200 ναυτικά μίλια περιπολιών. Πλέον το Garc θα βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ. 

Αυτά τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή ως καμικάζι κατά των ιρανικών ταχύπλοων επιθετικών σκαφών.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουκρανία απέδειξε την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καταστρέφοντας τον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσίας με ταχύπλοα φορτωμένα με εκρηκτικά, που κόστιζαν περίπου 250.000 δολάρια το καθένα.

Το Ιράν έχει ήδη χρησιμοποιήσει θαλάσσια drones για να πλήξει δύο φορές δεξαμενόπλοια κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου.

