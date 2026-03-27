Νύχτα κόλαση σε Ισραήλ και Ιράν – Επιθέσεις σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ όπως έκανε ο ίδιος γνωστό έδωσε μια άτυπη δεκαήμερη παύση στα χτυπήματα ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση, ενώ ιρανικά ΜΜΕ μιλούν για 1.000.000 στρατιώτες έτοιμους για πόλεμο. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ.
Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη περιπολούν στο Στενό του Χορμούζ στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.
Το GARC, ένα αυτόνομο ταχύπλοο 5 μέτρων, έχει καταγράψει πάνω από 450 ώρες και 2.200 ναυτικά μίλια περιπολιών.
Αυτά τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή ως καμικάζι κατά των ιρανικών ταχύπλοων επιθετικών σκαφών.
Σημειώνεται πως από τον θάνατό του έχουν κυκλοφορήσει πολλές φορές βίντεο που υποστηρίζουν ότι έχουν αποτυπώσει τις τελευταίες στιγμές του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο στη συνέχεια τα βίντεο αυτά αποδείχθηκαν ψευδή.
Το φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, που είχε δεχθεί επίθεση από άγνωστους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσάραξε κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης, τα 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν, ενώ τρεις παραμένουν αγνοούμενοι μετά από έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου Mayuree Naree, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει το πρωί της Παρασκευής συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για το Ιράν.
Οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για το χωριό Σετζούντ στο νότιο Λίβανο.
Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποιεί ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επιχειρήσει εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο χωριό.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.
Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.
Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.