Νύχτα κόλαση σε Ισραήλ και Ιράν – Επιθέσεις σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Αμερικανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα στον Κόλπο

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη περιπολούν στο Στενό του Χορμούζ στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.

Το GARC, ένα αυτόνομο ταχύπλοο 5 μέτρων, έχει καταγράψει πάνω από 450 ώρες και 2.200 ναυτικά μίλια περιπολιών.

Αυτά τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή ως καμικάζι κατά των ιρανικών ταχύπλοων επιθετικών σκαφών.