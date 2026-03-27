Νύχτα κόλαση σε Ισραήλ και Ιράν – Επιθέσεις σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ

Παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση - Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν
Κατεστραμμένα κτίρια στο Ισραήλ
Κατεστραμμένα κτίρια στο Ισραήλ / REUTERS/ Ilan Rosenberg
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Χρύσα Πανούση , Τόνια Γκόρου , Νάνσυ Τσουμή

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ όπως έκανε ο ίδιος γνωστό έδωσε μια άτυπη δεκαήμερη παύση στα χτυπήματα ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παρά τα όσα λέγονται ο Τραμπ «κλίνει προς» χερσαία επιχείρηση, ενώ ιρανικά ΜΜΕ μιλούν για 1.000.000 στρατιώτες έτοιμους για πόλεμο. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται τόσο στο Ισραήλ όσο και στο Ιράν, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι επιτέθηκαν σε ΗΑΕ, Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. 

08:47 | 27.03.2026
Αμερικανικά μη επανδρωμένα ταχύπλοα στον Κόλπο

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη περιπολούν στο Στενό του Χορμούζ στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.

Το GARC, ένα αυτόνομο ταχύπλοο 5 μέτρων, έχει καταγράψει πάνω από 450 ώρες και 2.200 ναυτικά μίλια περιπολιών.

Αυτά τα σκάφη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή ως καμικάζι κατά των ιρανικών ταχύπλοων επιθετικών σκαφών.

08:41 | 27.03.2026
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι – Νάρκες, πύραυλοι και μίλια ακτογραμμής
Τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος περίπου 24 μίλια στο στενότερο σημείο του - Και σχεδόν όλη η κυκλοφορία διέρχεται από δύο κύριες ναυτιλιακές οδούς που είναι ακόμη πιο περιορισμένες
08:20 | 27.03.2026
FT: Τα ΗΑΕ θα συμμετάσχουν σε επιχείρηση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
08:11 | 27.03.2026
Μια εικόνα από κάμερα ασφαλείας φέρεται να δείχνει τις τελευταίες στιγμές του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Σημειώνεται πως από τον θάνατό του έχουν κυκλοφορήσει πολλές φορές βίντεο που υποστηρίζουν ότι έχουν αποτυπώσει τις τελευταίες στιγμές του Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο στη συνέχεια τα βίντεο αυτά αποδείχθηκαν ψευδή.

07:58 | 27.03.2026
Το ταϊλανδέζικο πλοίο Μayuree Naree προσάραξε στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

Το φορτηγό πλοίο με σημαία Ταϊλάνδης, που είχε δεχθεί επίθεση από άγνωστους πυραύλους στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προσάραξε κοντά στο ιρανικό νησί Κεσμ, όπως μετέδωσε την Παρασκευή το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με τις αρχές της Ταϊλάνδης, τα 20 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από το ναυτικό του Ομάν, ενώ τρεις παραμένουν αγνοούμενοι μετά από έκρηξη στην πρύμνη του πλοίου Mayuree Naree, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο.

The Thailand-flagged cargo ship Mayuree Naree engulfed in black smoke in the Strait of Hormuz, March 11, 2026. ROYAL THAI NAVY/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT VERIFICATION: - Identity of the vessel confirmed as Thai-flagged bulk carrier Mayuree Naree from IMO number, hull and superstructure seen in the images which matched file imagery of the vessel - Location confirmed as off north coast of Oman, in Strait of Hormuz, from ship tracking data from captured March 11 - Royal Thai Navy and United Kingdom Maritime Trade Operations reported that a cargo vessel was hit by an unknown projectile in the Strait of Hormuz on March 11 - Thailand-flagged bulk carrier Mayuree Naree was targeted and damaged approximately 11 nautical miles north of Oman, two maritime security sources said. TPX IMAGES OF THE DAY
07:50 | 27.03.2026
Reuters: Οι Φρουροί της Επανάστασης ζητούν την δημιουργία πυρηνικών όπλων από το Ιράν
Οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι υποστηρίζουν πως η Τεχεράνη μετά την επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν λόγο να δεσμεύονται από τις διεθνείς συνθήκες
07:40 | 27.03.2026
07:37 | 27.03.2026
Το πετρέλαιο «βλέπει» τα 110 δολάρια αλλά επιβραδύνει μετά την παράταση που έδωσε ο Τραμπ στην Τεχεράνη για να εξασφαλίσει συμφωνία
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν αυξημένες κατά περίπου 40% από την έναρξη της σύγκρουσης
07:37 | 27.03.2026
«Μετρημένα βήματα» στο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: Η νέος κατώτατος μισθός και οι φωνές για πρόωρες εκλογές
Το «στοίχημα» της κυβέρνησης για την ενίσχυση των εισοδημάτων
07:17 | 27.03.2026
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα για το Ιράν

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει προγραμματίσει το πρωί της Παρασκευής συνεδρίαση, κεκλεισμένων των θυρών, για το Ιράν.

07:16 | 27.03.2026
Το Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση για εκκένωση χωριού στον νότιο Λίβανο

Οι IDF εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για το χωριό Σετζούντ στο νότιο Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποιεί ότι ο στρατός είναι έτοιμος να επιχειρήσει εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο χωριό.

06:53 | 27.03.2026
Η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά drone FPV για να πλήξει ισραηλινό άρμα Merkava
06:36 | 27.03.2026
WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
06:35 | 27.03.2026
Επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι διεξήγαγε βομβαρδισμούς ευρείας κλίμακας στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σχεδόν έναν μήνα αφότου άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Πριν από λίγο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ολοκλήρωσαν κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», αναφέρει λακωνικό, τυποποιημένο ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram.

06:30 | 27.03.2026
Οι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι επιτέθηκαν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στρατιωτικών κι ενεργειακών στόχων στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS.

Ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε πλήγματα εναντίον τοποθεσιών στο Ισραήλ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον υπόστεγου όπου γίνεται, κατ’ αυτόν, συντήρηση αμερικανικής κατασκευής συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

06:29 | 27.03.2026
Η δεκαήμερη παράταση του Ντόναλντ Τραμπ
Ο Τραμπ δίνει 10ήμερη παράταση στο Ιράν: «Ιστορική κόλαση» λέει η Τεχεράνη σε περίπτωση χερσαίας εισβολής
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πολύ καλά, ενώ την ίδια ώρα η Τεχεράνη το διαψεύδει και κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο «έτοιμους» στρατιώτες
06:28 | 27.03.2026
Το Ιράν εξακολουθεί να έχει το πάνω χέρι στα Στενά του Ορμούζ - Νάρκες, πύραυλοι και μίλια ακτογραμμής
Τα Στενά του Ορμούζ έχουν πλάτος περίπου 24 μίλια στο στενότερο σημείο του - Και σχεδόν όλη η κυκλοφορία διέρχεται από δύο κύριες ναυτιλιακές οδούς που είναι ακόμη πιο περιορισμένες
WSJ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν την αποστολή επιπλέον 10.000 στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ φαίνεται ότι εξετάζει χερσαία επίθεση παρά την 10ήμερη παύση στις επιθέσεις στις ενεργειακές εγκατάστασεις του Ιράν - Χιλιάδες πεζοναύτες και αλεξιπτωτιστές έχουν πάρει ήδη εντολή να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή
Ο Τραμπ δίνει 10ήμερη παράταση στο Ιράν: «Ιστορική κόλαση» λέει η Τεχεράνη σε περίπτωση χερσαίας εισβολής
Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν πολύ καλά, ενώ την ίδια ώρα η Τεχεράνη το διαψεύδει και κάνει λόγο για ένα εκατομμύριο «έτοιμους» στρατιώτες
