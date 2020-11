Αμερικανικές εκλογές: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ τρολάρει τον Τραμπ – «Χαλάρωσε»

Περίμενε ακριβώς 11 μήνες για να δώσει την απάντησή της στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο λόγος για την Γκρέτα Τούνμπεργκ η οποία σχολίασε καυστικά τα όσα ισχυρίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ περί νοθείας στις αμερικανικές εκλογές.

Η νεαρή περιβαλλοντική ακτιβίστρια το απόγευμα της Πέμπτης (5/11) σχολίασε τους αβάσιμους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ στα social media για νοθεία στην ψηφοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε ένα tweet είχε κοροϊδέψει την Γκρέτα Τούνμπεργκ ταν ορίστηκε το πρόσωπο της χρονιάς του περιοδικού Time.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει για την νεαρή περιβαλλοντική ακτιβίστρια ότι πρέπει να δουλέψει το «πρόβλημα διαχείρισης του θυμού» και να «πάει σε μια ντεμοντέ ταινία με έναν φίλο».

«Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του.

Η Γκρέτα όμως μετά από 11 μήνες και του απάντησε… με την ίδια ατάκα.

«Τόσο γελοίο», έγραψε το απόγευμα της Πέμπτης (5/11) σε απάντηση στο tweet «ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Ντόναλντ πρέπει να δουλέψει το πρόβλημα της οργής του, και μετά να πάει σε μια καλή παλιομοδίτικη ταινία με έναν φίλο! Χαλάρωσε Ντόναλντ, χαλάρωσε!»

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA