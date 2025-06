Αμερικανική στρατιωτική βάση στη Συρία δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Επίθεση φαίνεται πως δέχθηκε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Συρία, όπως μεταδίδουν σήμερα (23.06.2025) ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα, τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Mehr του Ιράν ανέφεραν πως πραγματοποιήθηκε πυραυλική επίθεση με στόχο την αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κασράκ, της επαρχίας Χασάκα στη δυτική Συρία.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν διευκρίνισαν περαιτέρω λεπτομέρειες, ωστόσο αναφορές κάνουν λόγο για αναχαίτιση των εχθρικών βλημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα κάποιες οβίδες να πέσουν κοντά στην στρατιωτική βάση, δίχως όμως να προκαλέσουν ζημιά.

Syrian channels are reporting that a missile was intercepted last night over the Al-Hasakah Governorate of Northeastern Syria, after attempting to target U.S. Forces at the Qasrak Military Base, which maintains the longest runway constructed by the U.S. in Syria. pic.twitter.com/COviwcGwBD