Τραμπ για τις συνομιλίες με τον Σι: Δεν δεσμεύτηκα για τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει εγκρίνει ακόμη νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ή εξοπλισμών προς την Ταϊβάν, όπως τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο σήμερα, Παρασκευή (15.5.26), μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει στο μέλλον.

«Δεν το έχω εγκρίνει ακόμη, μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ σημείωσε ότι δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν, που όπως είπε συζήτησε εκτενώς με τον Κινέζο ηγέτη.

«Συζητήσαμε το θέμα της Ταϊβάν, όλη την υπόθεση με τις πωλήσεις όπλων, με μεγάλη λεπτομέρεια μάλιστα, και εγώ θα λάβω αποφάσεις, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται 9.500 μίλια μακριά»

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη».

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα», ανέφερε επίσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για πιθανές κινήσεις της κυβέρνησής του στο ζήτημα.

Υπογράμμισε ακόμη, μετά τη σύνοδο με τον Σι, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ενεργή σύγκρουση γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν».

Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «βαθιά πεπεισμένος» ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Εκείνος (ο Σι Τζινπίνγκ) είναι βαθιά πεπεισμένος ότι οι Ιρανοί δεν πρέπει να διαθέτουν πυρηνικό όπλο και θέλει να ξανανοίξουν το στενό», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ.