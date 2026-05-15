Κόσμος

Τραμπ για τις συνομιλίες με τον Σι: Δεν δεσμεύτηκα για τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρετά το Πεκίνο πριν επιβιβαστεί στο Air Force One / REUTERS/Evan Vucci
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει εγκρίνει ακόμη νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ή εξοπλισμών προς την Ταϊβάν, όπως τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, επιστρέφοντας από το Πεκίνο σήμερα, Παρασκευή (15.5.26), μετά τις συνομιλίες του με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ. Αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να το πράξει στο μέλλον.

«Δεν το έχω εγκρίνει ακόμη, μπορεί να το κάνω, μπορεί και να μην το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις, ενώ σημείωσε ότι δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με το ζήτημα της Ταϊβάν, που όπως είπε συζήτησε εκτενώς με τον Κινέζο ηγέτη.

«Συζητήσαμε το θέμα της Ταϊβάν, όλη την υπόθεση με τις πωλήσεις όπλων, με μεγάλη λεπτομέρεια μάλιστα, και εγώ θα λάβω αποφάσεις, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένας πόλεμος που βρίσκεται 9.500 μίλια μακριά»

Παράλληλα, διαβεβαίωσε πως «η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη».

 «Δεν έχει αλλάξει τίποτα», ανέφερε επίσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για πιθανές κινήσεις της κυβέρνησής του στο ζήτημα.

Υπογράμμισε ακόμη, μετά τη σύνοδο με τον Σι, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει ενεργή σύγκρουση γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκρουση για την Ταϊβάν».

Σε ό,τι αφορά στο Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Σι Τζινπίνγκ είναι «βαθιά πεπεισμένος» ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Εκείνος (ο Σι Τζινπίνγκ) είναι βαθιά πεπεισμένος ότι οι Ιρανοί δεν πρέπει να διαθέτουν πυρηνικό όπλο και θέλει να ξανανοίξουν το στενό», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
135
105
88
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανάλυση Axios: Δυο εθνικιστές ηγέτες «πούλησαν» φιλία την ώρα που οι κυβερνήσεις τους ετοιμάζονται για «πόλεμο»
Στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης με σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να υπονομεύσουν κάθε προσπάθεια προσέγγισης
Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ
HAE: Ετοιμάζονται να επιταχύνουν το έργο κατασκευής νέου αγωγού πετρελαίου για την παράκαμψη του Στενού
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου με αγωγούς που μεταφέρουν το αργό έξω από το Στενά του Ορμούζ, στην ακτή του Κόλπου του Ομάν
Oil containers at the Port of Fujairah, as the U.S.-Israel conflict with Iran limits marine traffic in the Strait of Hormuz, in Fujairah, United Arab Emirates, May 6, 2026. REUTERS/Amr Alfiky
Newsit logo
Newsit logo