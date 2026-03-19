Αμερικανικό F-35 έκανε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή

Το αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση
Stealth μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-35 / Φωτογραφία U.S Air Force
Σπύρος Πλουμίδης

Ένα αμερικανικό μαχητικό F-35 προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, αφού φέρεται να δέχθηκε πυρά που εκτιμάται ότι προήλθαν από επίθεση του Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, δήλωσε πως μαχητικό πέμπτης γενιάς εκτελούσε στρατιωτική αποστολή πάνω από το Ιράν, όταν αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση.

Όπως διευκρίνισε, το αεροσκάφος των ΗΠΑ προσγειώθηκε με ασφάλεια και ο πιλότος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Αν επιβεβαιωθεί ότι τα πυρά προήλθαν από το Ιράν, θα πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση πλήγματος αμερικανικού αεροσκάφους στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Να σημειωθεί πως τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν μαχητικά F-35 στις επιχειρήσεις, με το κόστος κάθε αεροσκάφους να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Κίνα για πόλεμο στο Ιράν: Είναι αναγκαία η κατάπαυση του πυρός – Πρόθυμοι να βοηθήσουμε να τερματιστεί η σύγκρουση
Ο ΥΠΕΞ της Κίνας, εξέφρασε στήριξη προς τα ΗΑΕ για την προστασία της κυριαρχίας και της ασφάλειάς τους, ενώ καταδίκασε τις επιθέσεις σε αμάχους και πολιτικές υποδομές
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία λένε ότι θα συμβάλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ
«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο», γράφουν στην κοινή τους δήλωση
