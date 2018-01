Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Amir Khan δεν κρατήθηκε όταν ο Phil Lo Greco μίλησε για τη γυναίκα του Faryal Makhdoom και την οικογένειά του σε συνέντευξη Τύπου. Λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια όταν ο Amir Khan του πέταξε νερό στα μούτρα.

Χρειάστηκε να επέμβουν όσοι βρίσκονταν κοντά τους για να αποφευχθεί η σύρραξη των δύο πρωταθλητών πυγμάχων.

Ο Phil Lo Greco αναφέρθηκε σε μια σειρά από tweets που είχε κάνει ο Amir Khan ενώ είχε χωρίσει από τη γυναίκα του Faryal Makhdoom. O Amir Khan, που έκτοτε είναι ξανά με τη γυναίκα του, σηκώθηκε εξοργισμένος και του πέταξε ένα ποτήρι νερό.

Το προσωπικό ασφαλείας κατάφερε να τους χωρίσει λίγο καιρό πριν από τον αγώνα τους στο ECHO Arena στις 21 Απριλίου στο Λίβερπουλ.

😲 #KhanLoGrego Presser erupts after the Canadian launches a personal attack on Khan #BackToBusiness pic.twitter.com/MzaEaZVQtf

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) January 30, 2018