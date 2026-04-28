Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι: Ο «δικαστής του θανάτου» που υπογράφει θανατικές ποινές στο Ιράν

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την ποινή θανάτου για έναν κρατούμενο διαδηλωτή και ποινή φυλάκισης 25 ετών για την κόρη του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Iran International. Την απόφαση πήρε ο διαβόητος δικαστής ο Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι, επικεφαλής του Τμήματος 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης – μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές του ιρανικού δικαστικού συστήματος, με πολυετή εμπλοκή σε υποθέσεις βαριών ποινών και πολιτικών καταδικών.

Ο Σαλαβάτι είναι ο πιο διαβόητος εκτελεστής του καθεστώτος του Ιράν με τη στολή του δικαστή. Οι «δίκες» που διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, όπου στους κατηγορούμενους δεν επιτρέπεται η παρουσία δικηγόρου και καταδικάζονται με βάση ομολογίες που αποσπάστηκαν υπό βασανιστήρια.

Ο Μοχαμάντ Αμπάσι, ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου στο Μαλάρντ, καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ η κόρη του, Φατεμέχ Αμπάσι, έχει καταδικαστεί σε 25 χρόνια φυλάκισης. Οι δύο κρατούνται αυτή τη στιγμή στη φυλακή Qezel Hesar στο Καράτζ και στη φυλακή Εβίν στην Τεχεράνη αντίστοιχα.

Ο πατέρας κατηγορείται για «συνεργασία με το Ισραήλ και τη δολοφονία ενός στελέχους των δυνάμεων επιβολής του νόμου» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Μαλάρντ, ενώ η κατηγορία εις βάρος της 34χρονης κόρης του – μητέρας ενός 13χρονου κοριτσιού – περιγράφεται ως «συνέργεια» στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και οι δύο κρατούμενοι υπέστησαν έντονες πιέσεις και φρικτά βασανιστήρια κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων. Παράλληλα, τους έχει στερηθεί η πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της δικαστικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της ανάκρισης, της δίωξης, της δίκης και της εξέτασης από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Οι αρχικές καταδίκες τους είχαν εκδοθεί από το Τμήμα 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, υπό την προεδρία του διαβόητου δικαστή Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι.

Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι: Ποιος είναι ο διαβόητος «δικαστής του Θανάτου»

Ο Αμπόλγασεμ Σαλαβάτι, γνωστός και ως «δικαστής Σαλαβάτι», γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1967 στο Τουϊσερκάν της επαρχίας Χαμαντάν στο Ιράν.

Φέρεται να έχει πτυχίο νομικής, αν και σύμφωνα με ορισμένες αναφορές η ακαδημαϊκή του επάρκεια έχει αμφισβητηθεί.

Σήμερα είναι επικεφαλής του Τμήματος 15 του Επαναστατικού Δικαστηρίου της Τεχεράνης, ενός από τα πιο ισχυρά και αμφιλεγόμενα δικαστικά σώματα της χώρας. Ο Σαλαβάτι συνδέθηκε στενότερα με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις του 2009, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε υποθέσεις με ιδιαίτερα βαριές ποινές.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει εκδώσει εκατοντάδες αποφάσεις – τουλάχιστον 328 – οι οποίες περιλαμβάνουν θανατικές ποινές, πολυετείς φυλακίσεις και εξορίες.

Ο Σαλαβάτι έχει αποκτήσει διεθνώς ιδιαίτερα αρνητική φήμη, καθώς κατηγορείται για την επιβολή σκληρών ποινών σε διαδηλωτές, πολιτικούς κρατούμενους και ακτιβιστές. Σε ορισμένα μέσα και αναφορές έχει χαρακτηριστεί ως «δικαστής του θανάτου».

Το 2011, η Ευρωπαϊκή Ένωση του επέβαλε κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ το 2019 εντάχθηκε και στη λίστα κυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, με την κατηγορία της συμμετοχής σε καταστολή εις βάρος του ιρανικού πληθυσμού.

Το όνομά του έχει συνδεθεί με υποθέσεις επιβολής θανατικών ποινών σε διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και καταδίκες που αφορούσαν τα γεγονότα των διαδηλώσεων του 2019 και του 2022, ορισμένες από τις οποίες προκάλεσαν έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Ο δικαστής Σαλβάτι επέβαλε την ποινή του θανάτου στον Μοχσέν Σεκάρι. Ήταν ο πρώτος νεαρός διαδηλωτής που καταδικάστηκε σε θάνατο από το δικαστήριο το 2022 και η ποινή του εκτελέστηκε.