Άμπου Ντάμπι: Στις φλόγες η ψηλότερη νεροτσουλήθρα και ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα των Εμιράτων

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Παρασκευής (28.03.2025) στο νησί Yas του Άμπου Ντάμπι, όταν ξέσπασε μεγάλη φωτιά στο υδάτινο πάρκο ψυχαγωγίας Yas Waterworld, ένα από τα κορυφαία αξιοθέατα των Εμιράτων.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς στο πάρκο που κοσμεί το Άμπου Ντάμπι, ωστόσο στον χώρο γίνονταν εργασίες επέκτασης, καθώς κατασκευαζόταν η ψηλότερη νεροτσουλήθρα της χώρας αναφέρει το The National.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε άμεσα στο σοβαρό αυτό περιστατικό ενώ η αστυνομία του Άμπου Ντάμπι απέκλεισε τις περιοχές γύρω από το θεματικό πάρκο.

Η Miral, η κατασκευάστρια εταιρεία του πάρκου, ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδια για μια επέκταση της ατραξιόν έκτασης 16.900 τετραγωνικών μέτρων.

Yas Waterworld on Fire



One of the UAE’s top attractions — Yas Waterworld in Abu Dhabi — caught fire during construction work. The cause is still unknown.



The park was expanding, building what was set to be the tallest waterslide in the country.



No casualties reported yet.… pic.twitter.com/JPPUqxyCVz