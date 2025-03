Άμστερνταμ: 30χρονος Ουκρανός ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι που τραυμάτισε πέντε ανθρώπους

Νέες πληροφορίες έγιναν σήμερα (29.03.2025) γνωστές σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι στο Άμστερνταμ, την περασμένη Πέμπτη (27.03.2025), που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να τραυματιστούν.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Άμστερνταμ, είναι ένας 30χρονος Ουκρανός από την περιφέρεια Ντονέτσκ που βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας.

Ο άνδρας αυτός θεωρείται ύποπτος για τον τραυματισμό με διαφορετικά μαχαίρια πέντε ανθρώπων, τους οποίους επέλεξε τυχαία, κοντά στην πολυσύχναστη πλατεία Νταμ.

Ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση με τη βοήθεια περαστικών και τραυματίστηκε στο πόδι.

Τέθηκε υπό κράτηση και θα εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου την ερχόμενη Τρίτη (01.04.2025) για να αποφασιστεί αν θα παραταθεί η κράτησή του. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο συλληφθείς νοίκιασε δωμάτιο ξενοδοχείου του Άμστερνταμ την περασμένη Τετάρτη (26.03.2025).

A tourist is being praised as a true hero after he tackled a knifeman who had been on a stabbing spree in central Amsterdam. The man’s courageous actions were caught on camera and quickly earned him recognition around the world. @MyleeHogan #7NEWS pic.twitter.com/rmLA4HMz5H