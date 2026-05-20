Ρούτε: Καμία επίπτωση στην άμυνα του NATO δεν θα έχει η απόσυρση Αμερικανών στρατιωτών από την Ευρώπη

Την ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης πέρυσι, όπου οι Σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Ειδικότερα, ο Μαρκ Ρούτε παραχώρησε σήμερα (20.05.2026) συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ενόψει της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του NATO, που θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαΐου, στο Χέλσινγκμποργκ στη Σουηδία.

Βασικό ζητούμενο της Υπουργικής Συνόδου θα είναι η προετοιμασία της «ατζέντας» της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας στις 7-8 Ιουλίου, όπου, όπως είπε ο Μαρκ Ρούτε, κεντρικό θέμα θα είναι η «υλοποίηση» των αμυντικών δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι το 2025, αλλά και η συνεχής υποστήριξη του NATO προς την Ουκρανία.

Αύριο Πέμπτη (21.05.2026) στο Χέλσινμπουργκ, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συναντηθούν με τον Ουκρανό ομόλογό τους, Άντριι Σιμπίχα, για να συζητήσουν πώς θα διασφαλιστεί ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα παραμείνει ουσιαστική, βιώσιμη και προβλέψιμη μακροπρόθεσμα.

«Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα οι Σύμμαχοι μπορούν να μετατρέψουν τις δεσμεύσεις σε δυνατότητες», είπε ο Μαρκ Ρούτε.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO ζήτησε επίσης σταθερή, αειφόρο αύξηση των επενδύσεων και «μια αξιόπιστη πορεία» προς την επίτευξη των στόχων.

Οι Σύμμαχοι πρέπει να αυξήσουν την αμυντική βιομηχανική παραγωγή και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και να ενισχύσουν τις πολεμικές δυνατότητες, πρόσθεσε.

Ο Ρούτε τόνισε ότι η μετατόπιση της ισορροπίας των ευθυνών εντός της Συμμαχίας αποτελεί μέρος της διασφάλισης ότι το NATO παραμένει έτοιμο. Σημείωσε πως η Ευρώπη και ο Καναδάς επενδύουν περισσότερο και αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη συμβατική άμυνα.

Πρόσθεσε ότι αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζεται και στη δομή διοίκησης του NATO, όπου η Ευρώπη θα ηγηθεί και των τριών Διοικήσεων Κοινών Δυνάμεων, ενώ οι ΗΠΑ θα ηγηθούν των τριών συστατικών διοικήσεων – συμβάλλοντας σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη διατλαντική Συμμαχία.

«Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε αυτόν τον μετασχηματισμό σε μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο NATO: NATO 3.0», δήλωσε ο Μ. Ρούτε. (σ.σ. ο όρος “NATO 3.0” περιγράφει τη νέα φάση μετασχηματισμού της Συμμαχίας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έμφαση την ενισχυμένη αποτροπή και τη συλλογική άμυνα στην Ευρώπη).

Ερωτηθείς για την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν περίπου 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία, ο Γενικός Γραμματέας του NATO απάντησε ότι αυτό «δεν θα έχει καμία επίπτωση» στα αμυντικά σχέδια του NATO και στην ικανότητά του να αμύνεται.

«Γνωρίζουμε ότι θα γίνουν προσαρμογές, αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά και με δομημένο τρόπο», πρόσθεσε. Όπως είπε στη συνέχεια, «αυτή είναι η φυσιολογική πορεία των γεγονότων» και πως ήταν κάτι το «αναμενόμενο».

Ο ίδιος αποκάλυψε, επίσης, ότι στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται ανακοίνωση σχετικά με το «Μοντέλο Δύναμης» – NATO Force Model – τη «δεξαμενή» στρατευμάτων που ανήκουν στις 32 χώρες της Συμμαχίας, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε λιγότερο από 180 ημέρες σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Όπως είπε, η συζήτηση για το Μοντέλο Δύναμης του NATO ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για τα περιστατικά μη επανδρωμένων αεροσκαφών που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρών του NATO στις χώρες της Βαλτικής, ο Ρούτε τόνισε ότι το NATO αντέδρασε «ψύχραιμα, αποφασιστικά και αναλογικά».

Ακόμα, χαρακτήρισε «εντελώς γελοίους» τους ισχυρισμούς της Μόσχας ότι η Λετονία επιτρέπει να χρησιμοποιείται ο εναέριος χώρος της για ουκρανικές επιθέσεις με drones κατά της Ρωσίας.