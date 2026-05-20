Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης άφησαν 26 πλοία να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο

Το Ιράν έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα από τα Στενά του Ορμούζ, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις σττην Ισλαμική Δημοκρατία στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Μολονότι από τις 8 Απριλίου 2026 έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, το Ιράν απαιτεί από τα πλοία που θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ να λάβουν έγκριση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα (20.05.2026) ότι επέτρεψαν σε περισσότερα από 25 πλοία, μεταξύ των οποίων και δεξαμενόπλοια, να περάσουν από τον στρατηγικής σημασίας δίαυλο, μέσα σε μία μέρα.

«Τις τελευταίες 24 ώρες 26 πλοία – όπως δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά – διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ» ανέφεραν οι Φρουροί στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού «συνεργάστηκαν» μαζί του.

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα δικό της δεξαμενόπλοιο πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ «σε συντονισμό με το Ιράν». Είναι το πρώτο νοτιοκορεατικό πλοίο που περνάει, από την έναρξη του πολέμου.

Το Ιράν έχει συγκροτήσει έναν νέο οργανισμό, την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που διαχειρίζεται τα Στενά του Ορμούζ. Από την περασμένη εβδομάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των πλοίων που περνούν από την περιοχή.