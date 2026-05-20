Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον Μπεν Γκβιρ: Τον «αδειάζει» και ο Νετανιάχου για το βίντεο που χλευάζει ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Ισραήλ μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, στο οποίο εμφανίζεται να χλευάζει ακτιβιστές που συμμετείχαν στον «στολίσκο της Γάζας» και συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές, με το περιστατικό να αποδοκιμάζει ακόμη και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Στο βίντεο φαίνονται δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένοι στο έδαφος με δεμένα τα χέρια πισθάγκωνα, ενώ ο Μπεν Γκβιρ περπατά ανάμεσά τους χαμογελώντας και κρατώντας μεγάλη ισραηλινή σημαία. Την ίδια στιγμή ακούγεται ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο υπουργός της κυβέρνησης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου που γενικά έχει ακραίες απόψεις να φωνάζει στα εβραϊκά: «Καλώς ήρθατε, εμείς είμαστε οι αφέντες».

Το βίντεο προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό του Ισραήλ όσο και διεθνώς. Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ επέκρινε δημόσια τον συνάδελφό του, λέγοντας: «Εν γνώσει σου, προκαλείς ζημιά στο κράτος μας με αυτή την επαίσχυντη επίδειξη – και δεν είναι η πρώτη φορά».

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ο Σάαρ τόνισε επίσης πως ο Μπεν Γκβιρ υπονόμευσε τις προσπάθειες στρατιωτικών, διπλωματών και κρατικών υπηρεσιών, λέγοντας: «Ακύρωσες τεράστιες, επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν τόσοι πολλοί άνθρωποι – από στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών και πολλούς άλλους». Μάλιστα, του είπε ξεκάθαρα: «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ».

Από την πλευρά του, ο Μπεν Γκβιρ αντέδρασε έντονα και κατηγόρησε τον υπουργό Εξωτερικών ότι υποχωρεί απέναντι σε «υποστηρικτές της τρομοκρατίας». Όπως δήλωσε, «αναμένεται από τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ να καταλάβει ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει να είναι σάκος του μποξ. Όποιος έρχεται στο έδαφός μας για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και να ταυτιστεί με τη Χαμάς θα δεχτεί αντεπίθεση – δεν θα γυρίσουμε το άλλο μάγουλο».

Στη διαμάχη παρενέβη και ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος αποδοκίμασε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι ακτιβιστές. Σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προκλητικούς στολίσκους τρομοκρατών υποστηρικτών της Χαμάς να εισέλθουν στα χωρικά μας ύδατα και να φτάσουν στη Γάζα. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβιρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε επίσης ότι οι ακτιβιστές θα απελαθούν άμεσα, λέγοντας: «Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να απελάσουν τους προβοκάτορες το συντομότερο δυνατό».

Οι ακτιβιστές είχαν επιβιβαστεί σε στολίσκο που απέπλευσε από την Τουρκία με προορισμό τη Γάζα, με στόχο να σπάσουν τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Οι ισραηλινές δυνάμεις τούς σταμάτησαν στη θάλασσα και τους μετέφεραν στο λιμάνι της Ασντόντ, όπου κρατούνται μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, ένας από τους ακτιβιστές ακούγεται να φωνάζει «Λευτεριά στη Παλαιστίνη», πριν αστυνομικοί τον απομακρύνουν βίαια από τον χώρο. Ο Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται επίσης να απευθύνεται στον Νετανιάχου λέγοντας: «Λέω στον πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Πηγή: OnAlert.gr