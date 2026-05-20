Κόσμος

Ο Μόντι πήγε στην Ιταλία με καραμέλες «Melody» για τη Μελόνι – Viral το χιουμοριστικό στιγμιότυπο

Το viral προσωνύμιο «Melodi», έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι
Μελόνι και Μόντι
Μελόνι και Μόντι / REUTERS / Remo Casilli
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανάρτησε βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι της χάρισε καραμέλες με την ονομασία «Melody», κάνοντας αναφορά στο viral προσωνύμιο «Melodi», το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι.

Το συγκεκριμένο meme χρησιμοποιείται από χρήστες των social media για να υπογραμμίσει τη στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι δύο ηγέτες στις δημόσιες εμφανίσεις και τις διμερείς επαφές τους.

Στο βίντεο, η Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες toffee… Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
147
131
116
68
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον Μπεν Γκβιρ: Τον «αδειάζει» και ο Νετανιάχου για το βίντεο που χλευάζει ακτιβιστές από τον στολίσκο της Γάζας
«Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός
Στιγμιότυπο πό το βίντεο που έφερε θύελλα ντιδράσεων 14
Newsit logo
Newsit logo