Ο Μόντι πήγε στην Ιταλία με καραμέλες «Melody» για τη Μελόνι – Viral το χιουμοριστικό στιγμιότυπο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανάρτησε βίντεο στα social media, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστή να παρουσιάζει το δώρο που της προσέφερε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ιταλία.

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι της χάρισε καραμέλες με την ονομασία «Melody», κάνοντας αναφορά στο viral προσωνύμιο «Melodi», το οποίο έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο και προέκυψε από τη συνένωση των επιθέτων Μελόνι και Μόντι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Modi gave Meloni the perfect meme-worthy gift — a pack of India’s iconic toffees



And Meloni didn’t just accept it. She filmed a video with the candy herself and posted it online — and now the clip is blowing up across the internet. pic.twitter.com/qs8OmQBXIU — NEXTA (@nexta_tv) May 20, 2026

Το συγκεκριμένο meme χρησιμοποιείται από χρήστες των social media για να υπογραμμίσει τη στενή πολιτική σχέση και τη θετική χημεία που φαίνεται να έχουν αναπτύξει οι δύο ηγέτες στις δημόσιες εμφανίσεις και τις διμερείς επαφές τους.

Στο βίντεο, η Μελόνι ακούγεται να λέει με εμφανή διάθεση χιούμορ: «Ο πρωθυπουργός Μόντι μας έφερε ένα δώρο, εξαιρετικές καραμέλες toffee… Melody», δείχνοντας τη συσκευασία στην κάμερα.