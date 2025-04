Άμστερνταμ: Άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες στην κεντρική πλατεία μετά από έκρηξη αυτοκινήτου

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Πέμπτης (03/04/2025) στην κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ μετά από έκρηξη σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο στην κεντρική πλατεία του Άμστερνταμ, άρχισε να κινείται και σταμάτησε στο κέντρο της πλατείας με ένα περιπολικό να το παρακολουθεί διακριτικά, όταν ακούστηκε μια έκρηξη.

Κατευθείαν το αυτοκίνητο πήρε φωτιά με τον κόσμο να τρέχει πανικόβλητος από το σημείο ενώ ο οδηγός βγήκε έξω από το όχημα με φλόγες στο κορμί του.

Visiting #amsterdam enjoying a nice lunch outside and a protest breaks out. Car explosion and driver on fire. Hope all OK. pic.twitter.com/QpV7n3lPc2