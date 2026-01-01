Άμστερνταμ: Φωτιά έκανε παρανάλωμα του πυρός γοτθικό ναό του 1884 – Υποψίες για εμπρησμό

Σοκ έχει προκαλέσει στο Άμστερνταμ η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, ένα ιστορικό κτίριο που δεσπόζει στην πόλη εδώ και 154 χρόνια. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης ο ναός κατέρρευσε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών στο Άμστερνταμ, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εμπρησμό, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ομάδες νεαρών που έκαναν χρήση πυροτεχνημάτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Όπως ανέφερε πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον πύργο του ναού, ο οποίος κατέρρευσε και έπεσε στο κέντρο της εκκλησίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

NEW: Fire Erupts at Amsterdam’s Vondelkerk, Flames Seen at Top of Church



pic.twitter.com/sxTsP2y9fC — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2026

Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1884, ήταν κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ξύλο, γεγονός που το κατέστησε ιδιαίτερα ευάλωτο στις φλόγες.

Vondelkerk brandt volledig uit pic.twitter.com/S10Yepmxgx — Quirijn Fabrie (@fabrie_quirijn) January 1, 2026

Πρόκειται για ένα ιστορικό και αυθεντικό μνημείο, του οποίου η απώλεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται.