Κόσμος

Άμστερνταμ: Φωτιά έκανε παρανάλωμα του πυρός γοτθικό ναό του 1884 – Υποψίες για εμπρησμό

Πυροτεχνήματα φαίνεται να είναι η αιτία που η εκκλησία τυλίχθηκε στις φλόγες
Φωτιά σε ναό
Photo / Reuters

Σοκ έχει προκαλέσει στο Άμστερνταμ η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς στον νεογοτθικό ναό Vondelkerk, ένα ιστορικό κτίριο που δεσπόζει στην πόλη εδώ και 154 χρόνια. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης ο ναός κατέρρευσε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών στο Άμστερνταμ, η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από εμπρησμό, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ομάδες νεαρών που έκαναν χρήση πυροτεχνημάτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια των εορτασμών.

Όπως ανέφερε πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, η πυρκαγιά ξεκίνησε από τον πύργο του ναού, ο οποίος κατέρρευσε και έπεσε στο κέντρο της εκκλησίας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

 

 

Το κτίριο, που χρονολογείται από το 1884, ήταν κατασκευασμένο σε μεγάλο βαθμό από ξύλο, γεγονός που το κατέστησε ιδιαίτερα ευάλωτο στις φλόγες.

 

Πρόκειται για ένα ιστορικό και αυθεντικό μνημείο, του οποίου η απώλεια θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, ενώ οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
238
149
104
90
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo