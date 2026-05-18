Τραμπ: Νέα προειδοποίηση για το Ιράν – Ανέβασε ΑΙ χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την αμερικανική σημαία

Μέσω ΑΙ οι νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χωρίς να γράψει ούτε μία λέξη στο Truth Social, προειδοποιεί -ξανά- το Ιράν λίγες ώρες αφού έδωσε τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για τον πόλεμο.

Στην νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχεδιάσει τον χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία και με σειρά από βέλη να κατευθύνονται προς το Ιράν.

Πρόκειται για τη νέα του δημόσια προειδοποίηση, λίγο αφότου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει τις αναρτήσεις του με εικόνες και βίντεο ΑΙ οι οποίες έχουν κυρίως πολεμικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκειας της νύχτας, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ξανά το Ιράν, γράφοντας πως ο χρόνος τελειώνει και ότι πρέπει να κινηθούν γρήγορα.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και θα πρέπει να κινηθούν, γρήγορα, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο χρόνος είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», έγραψε συγκεκριμένα.

Οι όροι των ΗΠΑ και οι «κόκκινες» γραμμές του Ιράν

Το «Anadolu», το οποίο επικαλείται πληροφορίες που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων «Fars», αναφέρει πως η Ουάσινγκτον έχει θέσει 5 βασικούς όρους για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται «η διατήρηση σε λειτουργία μόνο μίας ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης».

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ συγκάλεσε για τις 19 Μαΐου συνεδρίαση στην αίθουσα επιχειρήσεων με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να συζητηθούν οι επιλογές που έχει για στρατιωτική δράση κατά του Ιράν.

Οι πέντε όροι της Ουάσινγκτον

Εκτός από τον όρο που προαναφέρθηκε, οι τέσσερις άλλες αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι και οι εξής:

Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις ΗΠΑ Να αποδεσμευθεί μόλις το 25% των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων.

Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Το Ιράν, από τη δική του μεριά, θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης».

Αυτές περιλαμβάνουν: