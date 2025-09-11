Κόσμος

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Λος Άντζελες λόγω μηχανικής βλάβης – Είχε προορισμό το Φοίνιξ

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση
Αεροπλάνο
REUTERS / Joshua Roberts / Φωτογραφία αρχείου

Αναγκαστική προσγείωση στο Λος Άντζελες πραγματοποίησε αεροσκάφος της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας «Southwest Airlines», λόγω μηχανικής βλάβης. Το Boeing 737-700 είχε προορισμό το Φοίνιξ της Αριζόνα.

Λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο Χόλιγουντ Μπέρμπανκ για το Φοίνιξ, την Πέμπτη (11.09.2025) το αεροσκάφος της «Southwest Airlines» παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Το Boeing 737-700 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ενημέρωσε η Southwest Airlines.

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πως θα φροντίσει ώστε οι ταξιδιώτες να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση προς το Φοίνιξ.

